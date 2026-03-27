Detienen a una ciudadana boliviana en Buenos Aires con 3,2 kilos de cocaína

En el marco de los operativos dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional con el fin de combatir el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron 3,2 kilos distribuidos en tres ladrillos y varias capsulas de cocaína durante un operativo realizado en el barrio porteño de Liniers.

La presente intervención fue realizada por personal de la División Comisaria Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Bueno Aires de esta Institución, durante los habituales controles en prevención de delitos federales y tareas preventivas de control e inspección en la Terminal de Ómnibus de Liniers, sobre equipajes y pasajeros. En esta ocasión dicho control se efectuó en un micro de larga distancia proveniente de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.

Al descender los pasajeros del micro en cuestión, el personal interventor advirtió la conducta de una mujer la cual llamó la atención a los efectivos federales debido a que, de manera presurosa, tomó su equipaje pretendiendo abandonar la terminal sin ser inspeccionada. En consecuencia, la misma fue inmediatamente interceptada y trasladada hacia el equipo scanner de rayos X. De esta manera el operador a través de la pantalla identificó dentro del bolso de mano color bordó que portaba la investigada, una imagen que, por su densidad y tonalidad, era compatible con la presencia de material orgánico en formato rectangular.

Seguidamente y en presencia de testigos, se practicó el test orientativo sobre los elementos hallados, el cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína distribuidos en tres ladrillos, 51 cápsulas conteniendo la misma droga y una bolsa con 360 gramos de hojas de coca. Asimismo, se hallaron un teléfono celular, 42.600 pesos argentinos, 330 pesos bolivianos y documentación de utilidad para la causa.

Ante dicha circunstancia, se procedió a la demora preventiva de la mujer, el resguardo del equipaje y elementos. Posteriormente se efectuó la comunicación con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini, Secretaría N°19 a cargo de la Dra. Mariana Eguibar Pozzi, quien dispuso la detención de la involucrada y el secuestro de las drogas.

La detenida, boliviana de 44 años de edad junto con la droga secuestrada y los elementos, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.