Inseguridad en el este: tensión en Villa Las Rosas tras un robo y dos demorados

La rutina comercial de Villa Las Rosas se vio alterada en las primeras horas de este martes cuando un llamado de alerta activó un rápido despliegue policial en una de sus arterias más transitadas. Lo que comenzó como una denuncia puntual terminó con un procedimiento que dejó dos demorados y mercadería recuperada, en un episodio que vuelve a poner en foco la dinámica del delito en zonas urbanas de la capital salteña.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se originó en un negocio ubicado sobre calle Amancay, donde se denunció la sustracción de varios productos. La intervención fue encabezada por efectivos de la Comisaría 8 del Distrito de Prevención 1, quienes acudieron al lugar tras recibir la alerta sobre un posible robo en curso.

Según la información oficial, los sospechosos habrían sustraído cuatro fardos de bebidas, lo que motivó un operativo inmediato en las inmediaciones. La rápida respuesta permitió localizar a dos hombres, de 29 y 30 años, quienes fueron identificados como presuntos involucrados en el hecho.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar los elementos denunciados como sustraídos, que quedaron secuestrados como parte de la investigación. Tanto la mercadería como los demorados fueron puestos a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones correspondientes.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal 4, que interviene en este tipo de delitos contra la propiedad y deberá avanzar con las medidas procesales para determinar la responsabilidad de los involucrados.

En barrios con alta circulación, como Villa Las Rosas, la cercanía entre zonas residenciales y comerciales suele generar escenarios propicios para este tipo de situaciones. Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en torno al caso, en función de los elementos reunidos y las disposiciones que adopte la Fiscalía interviniente.