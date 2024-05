Sobreviviente de la tragedia en Av Paraguay: “Siento impotencia al estar en silla de ruedas, no puedo trabajar y me endeudó para dar de comer a mis hijos”

Inés Fernández (41), es una de las víctimas que sobrevivió al terrible hecho vial en la Avenida Paraguay, en donde un ebrio al volante impactó a 10 personas, con un saldo de cinco muertos. Luego de permanecer varias semanas internada en el Hospital San Bernardo fue dada de alta, y hoy se encuentra vulnerable y atraviesa una mala situación económica. Debido a que su recuperación es lenta y depende de una silla de ruedas para movilizarse, lo que le impide volver a trabajar en su peluquería, siendo su principal fuente de ingresos para sostener su hogar. Es por eso que pide ayuda a la comunidad, con mercaderías, frazadas y solicita a modo de préstamo un par de muletas para contar con mayor movilidad. Los interesados en ayudar pueden contactarse al 3872275464.

En diálogo con El Tribuno, Inés Fernández, relató: “Hasta el momento no tuve ayuda de nadie, pesé a que varios organismos del gobierno se comprometieron a brindarme apoyo, no pasó nada. Hoy estoy sin poder trabajar. Desde la intendencia, desarrollo social, pidieron contactarme pero ninguno concretó su apoyo. La gente si nos estuvo acompañando con donaciones para mis hijos cuando estuve internada. Pero ahora estoy con impotencia por no poder trabajar”.

Y siguió: “Estuve participando con los otros familiares de la audiencia por el pedido de prisión domiciliaria que hicieron para a los imputados. Eso ocasionó que no pueda asistir al médico para iniciar con fisioterapia y agilizar mi recuperación. Así que tengo que ver si consigo un nuevo turno en el hospital, ya que no los están dando por teléfono. Y además necesito contar con dinero para trasladarme en remis, ya que me encuentro en silla de ruedas y es muy difícil”.

Está de acuerdo con la prisión preventiva

Respecto al resultado de la audiencia multipropósito, donde se resolvió que los imputados por el hecho continúen con prisión preventiva, sostuvo: “Estoy de acuerdo con que los imputados queden en la alcaldía a la espera de un juicio, ya que no era justo que los manden a su casa con una prisión domiciliaria, ya que con una pulsera lo mismo están en su casa y pueden escapar”. Y expresó: “Dentro de todo salimos más tranquilos. Pero siento mucha bronca e impotencia de estar así, me siento inútil porque no me puedo manejar sola y dependo de la ayuda de mi hija hasta para ir al baño. Son varias las clientas de mi peluquería que me preguntan si ya puedo trabajar y yo todavía no me recuperó”.

Sufren episodios de estrés postraumático

Luego Inés Fernández, añadió: “El impacto en nuestras vidas fue muy grande. Por ejemplo el otro día estaba descansando y sentí que pasaba el basurero. Entonces el ruido más las luces, me hicieron sentir que era el auto que nos atropelló y se me vino todo el recuerdo a la cabeza. A lo que reaccioné saltando de la cama, me caí y volví a golpearme las piernas, el susto que tuve fue grande”.

En tanto contó que se encuentra a la espera de un turno con el psicólogo, al encontrarse muy afectada por lo ocurrido. “Mi hija también quedó muy asustada, le pasa que ya no puede manejar su moto porque tiene miedo de perder el control y chocar, quedamos con mucho trauma”.

En cuanto a su situación económica, Inés dijo: “En este momento estoy viviendo de préstamos y fiados de los negocios para darles de comer a mis hijos. Lo único que cobro es la pensión de madre de siete hijos, con lo que me estoy dando vueltas hasta que pueda trabajar. Mi familia siempre dependió de mi, ya que soy la que trae el pan a la casa. Mi ex marido no se hizo presente ni siquiera ante está situación tan difícil para ayudarme con los chicos. El más pequeño no puede asistir al jardincito por todo esto”.

Requieren todo tipo de ayuda

La sobreviviente, expresó: “Hoy realmente estoy necesitando una ayuda porque no puedo trabajar y del seguro que tiene el auto que nos atropelló no tuvimos respuestas. Ya que hay un tema administrativo, es decir no tuvimos ningún tipo de acompañamiento por ese lado”.

Y agregó: “Ahora que se viene el frío necesitamos frazadas para mis hijos, ya que no puedo dormir con los más pequeños para abrigarlos por mi estado de salud. También mercadería y unas muletas aunque sean prestadas. Saber que yo estoy pasando por esto y recordar a mi amiga Karen que falleció, es muy doloroso”.

También comentó que la mayoría de las familias de las victimas, se encuentra muy mal económicamente. “Pienso en las hijas de mi amiga que quedaron sin su mamá. Al menos yo estoy viva, pero es distinto no tener a su madre. Me da bronca recordar que salimos tan contentas y ahora ella no está más y yo sigo en estas condiciones, en silla de ruedas sin poder trabajar”.

“Pido a la justicia una condena ejemplar, porque el imputado estaba ebrio, iba fumando y a toda velocidad. Debe tener una condena y un par de años largos preso para que nosotros realmente tengamos algo de alivió”, finalizó Inés Fernández.

Los interesados en ayudar a Inés Fernández pueden contactarse al 3872275464.