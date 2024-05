"Zapata intenta modificar su devaluada imagen"

El senador provincial Enrique Cornejo Saravia volvió a cargar contra el diputado nacional Carlos Zapata. Sostuvo que al legislador se lo ve "muy nervioso" en un nuevo cruce.

" (A Zapata) la justicia lo investiga por un posible hecho de coimas que habría recibido para votar en la Ley Ómnibus en contra del capítulo específico del tabaco. Más incomodidad se le observa a Zapata, dado que la semana pasada el diputado nacional UCR por la provincia de Jujuy, Rizzotti, en un programa televisivo manifestó expresamente que hay diputados que están pagados, para votar en contra del capítulo del tabaco", afirmó el senador por Güemes.

"Yo a principios de abril denuncié penalmente a Zapata ante la posibilidad de la comisión de hechos delictivos en la línea de lo que dijo este diputado jujeño. Asimismo, con posterioridad a mi denuncia todos los argentinos vimos en diferentes medios televisivos nacionales toda la problemática relacionada al Señor del Tabaco (Pablo Otero dueño de Tabacalera Sarandí), como también una extraña votación el 30 de abril, hechos que motivaron un manto de sospecha en relación a este tema", agregó.

Cornejo Saravia sostuvo la indignación de los productores tabacaleros salteños contra Zapata y los restantes locales que votaron en contra, llevó a que las instituciones tabacaleras salteñas lo declararan persona no grata.

El martes, en la Cámara de Diputados, Zapata solicitó una cuestión de privilegio y dijo que es víctima de una campaña de desprestigio. Allí también apuntó al senador Cornejo Saravia.

"Intenta, desde la desesperación y nerviosismo modificar su devaluada y mala imagen, porque es consciente de que el conjunto de la sociedad advirtió su conducta reprochable, contraria a los intereses del país, de la provincia y de los productores tabacaleros. Él está socialmente sospechado de maniobras espurias, con la decadente y deplorable terminología a la cual estamos mal acostumbrados a tener que escuchar de alguien que no está a la altura del cargo que ocupa. Me descalifica sin argumento racional alguno, sino que lo hace basado en el odio, resentimiento y su impotencia y se cree inteligente al indicar mal mi apellido, hábitos frecuentes en él conducta que no le estaría redituando", respondió el senador.

"Continúa descalificando la institución del Senado de la Provincia al referirse despectivamente con el término 'senadorzuelo', lo que representa un agravio a Constitución de la provincia de Salta y a los ciudadanos güemenses que me eligieron para representar a mi departamento. Está muy claro que el proceder del Sr. Zapata, diputado de la Nación, oculta la verdad real de los hechos, labor que está a cargo hoy de la justicia federal en investigar cuál fue su participación en toda esta historia", dijo el senador.

."Este señor pretende victimizarse y atribuirse que es objeto de una campaña de descalificación coordinada en su contra. Aquí claramente quien generó un desprestigio hacia la historia y tradición de los diputados nacionales por Salta, es precisamente él", indicó.