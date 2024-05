Locro Patriótico solidario en beneficio del Hospital del Milagro

La ola polar que azotará a partir de hoy a Salta será una muy buena “excusa” para degustar un riquísimo locro y, a la vez, ser solidario con el Hospital del Milagro, nosocomio que tiene 129 años de vida y es uno de los más antiguos de nuestra hermosa provincia. El “Locro Patriótico Solidario” que pondrá a la venta la Cooperadora del hospital se podrá adquirir mañana (viernes 24) en el patio interno. Tendrá un costo de 3.500 pesos y lo recaudado será destinado para mejoras edilicias. “Esta es la tercera edición del Locro Patriótico Solidario. Este año contamos con la ayuda del Ejército que nos aportará las ollas de campaña. Tenemos pensado agotar las 1000 porciones que pondremos a la venta y todo lo recaudado irá para mejorar nuestro querido hospital”, señaló la presidenta de la Cooperadora del Hospital del Milagro, Elvia Delgado.

El Locro Patriótico Solidario se podrá adquirir a partir de las 12 y hasta las 14 de este viernes en el patio interno del nosocomio. “Tiene todos los ingredientes, es bien pulsudo como le gusta al salteño. En las dos ediciones anteriores nos fue muy bien y nuestros colaboradores nos pidieron que repitiera este año. Invitamos a todos los salteños a adquirir su plato. Deben traer el recipiente para llevar la porción o las porciones que compren”, indicó Delgado.

Ropero comunitario

El Hospital del Milagro tiene 129 años de vida y es el más antiguo de Salta. En el mismo funciona un “Ropero solidario”. “Estamos recibiendo ropa de abrigo. Muchos de nuestros pacientes que se internan no vienen con la ropa suficiente o no poseen la indumentaria para mitigar el frío, por eso le pedimos a todos los salteños solidarios que se acerquen a nuestro hospital para donar lo que ellos ya no utilizan”, espetó la doctora Silvia García, quien además informó que mañana se pondrá a la venta también un bono que tendrá premios interesantes.