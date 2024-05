Las ventas de medicamentos continúan cayendo, pero se frenaron los aumentos abusivos

Después de los fuertes aumentos que sufrieron los medicamentos desde noviembre del 2023 a enero del 2024, superando el 110% en tan solo tres meses; los precios de los remedios comenzaron a estabilizarse. Con una inflación que comienza a mostrar una desaceleración, el Gobierno nacional cree que los aumentos de precios podrían estacionarse con comodidad en un dígito mensual, tras el 11% de marzo.

El sector farmacéutico ha observado una desaceleración en comparación con incrementos anteriores. Desde febrero, los porcentajes de aumento se ubican entre un 7% y un 10%. Sin embargo, los medicamentos siguen siendo caros para la población a la que le sigue costando poder acceder a los medicamentos.

"Los precios, más o menos, vienen manteniendo un ritmo de aumento mensual entre el 7 y el 10 por ciento, dependiendo el medicamento, muy distintos a los valores que venían aumentando, cuando hemos llegado a un incremento de 22%. Es como que se estabilizó el incremento de precios. Esto es para los medicamentos de venta libre y de receta. No hay una proporción, ya que depende del laboratorio y del producto. También hay productos que son recetados y de venta libre que no se han incrementado, son los casos más raros, pero no han aumentado los precios", expresó Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta.

Al igual que a principio de año, las ventas continúan en caída. Según la titular de la cámara que nuclea a las farmacias, las ventas se retrajeron entre un 20% y 25% en lo que va desde febrero hasta mayo. "Ahora como que se paró, se desaceleró la caída de las ventas, pero tampoco sigue siendo la óptima", añadió la profesional.

Durante estos meses del 2024, los dueños de las farmacias no pudieron recuperarse de los fuertes incrementos que tuvieron desde el año pasado y las ventas por ahora están planchadas. Una situación que continúa ocurriendo es que los salteños siguen optando por comprar los remedios "más importantes".

"Si tienen una receta con tres medicamentos, compra los más importante, ya sean uno o dos, y si existe la alternativa del genérico, opta por el genérico", expresó Carrasco.

Farmacias complicadas

La situación de las farmacias, en general, sigue siendo complicada porque los productos de belleza y medicamentos siguen aumentando. Esto es una situación que por ahora parece que no se va a revertir.

"Estamos en un momento complicado porque el nivel de venta ha caído, no se ha recuperado totalmente, se ha recuperado por ahí un pequeño porcentaje en lo que va de abril y marzo, pero siguen con una fuerte caída de alrededor de los 20 puntos en estos últimos meses", aclaró.

Según un informe presentado por la Cámara de la Mediana Empresa, el retroceso de abril en farmacias fue del 18% anual y suman una retracción del 31,3% en los primeros cuatro meses del 2024 en comparación al mismo periodo de 2023. En el contraste intermensual descendieron 4,8%.

El rubro más afectado fue el de perfumería, ya que la gente por la crisis decide dejar de comprar productos más prescindibles. Las ventas de perfumería se hundieron 23,3% anual en abril, y acumulan un descenso de 31,1% en el primer cuatrimestre, frente al año pasado. En la comparación mensual, la merma fue de 4,8%.