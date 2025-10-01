Cuatro salteños van al nacional de la Olimpiada Matemática Ñandú

Cuatro alumnos de escuelas de la Capital lograron el pase a la etapa nacional de la Olimpiada Matemática Ñandú, el certamen que reúne a los mejores talentos de primaria de todo el país. Se trata de Mateo Palomo (Colegio Salesiano Ángel Zerda, primer nivel), Solana Barcos (Colegio San Pablo, tercer nivel), Lucas Mateo Gilabert (Colegio Belgrano, tercer nivel) y Francesco Perillo (Colegio José Manuel Estrada, tercer nivel).

El anuncio fue realizado por la coordinación provincial a través de sus redes sociales, donde destacaron: "Felicitamos con orgullo a los estudiantes que han logrado clasificar a la siguiente instancia de la Olimpiada Matemática, y al mismo tiempo reconocemos el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo de todos los participantes, quienes con su compromiso hacen más grande este desafío".

Ñandú es organizado por la Olimpiada Matemática Argentina (OMA) y busca estimular el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas entre alumnos de nivel primario. En la fase regional realizada en agosto pasado en el Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" (IEM) de la Universidad Nacional de Salta participaron 140 chicos de distintas localidades. Esa jornada fue clave para definir a los clasificados que representarán a la provincia este mes en la ronda final.

El año pasado habían sido seis los salteños que compitieron a nivel nacional; este año son cuatro, entre ellos una niña. Desde la coordinación local remarcaron que, más allá de la cantidad de clasificados, el verdadero valor del certamen está en el entusiasmo y el compromiso de los estudiantes y docentes. "La experiencia va mucho más allá de la competencia; detrás de cada resultado hay horas de estudio, compromiso y acompañamiento docente. Eso es lo que enriquece verdaderamente el proceso", subrayaron.

Salta presente en La Falda

Del 21 al 24 de octubre se desarrollará en La Falda, Córdoba el certamen Nacional de la 34° Olimpíada Matemática Ñandú, que reunirá a estudiantes de todo el país. Allí competirán los cuatro representantes salteños que lograron superar la instancia regional.

La competencia Ñandú incluye cinco instancias a lo largo del año —Escolar, Interescolar, Zonal, Regional y Nacional— y se organiza en tres niveles según el grado de escolaridad: primer nivel (5° grado), segundo nivel (6° grado) y tercer nivel (7° grado). Para los salteños, participar en La Falda será una oportunidad única para medirse con los mejores talentos del país e intercambiar experiencias.