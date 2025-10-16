¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Veda de pesca
Alerta Meteorológico para Salta
Emilia Orozco
incendio en salta
VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de CapricornioÇ
Trata de personas
juicio por jimen salas
Diego Santilli
DDHH
René Gómez
Salta

Falleció René Gómez, histórico abogado penalista salteño

Fue un referente del derecho en la provincia y tuvo cargos claves en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Jueves, 16 de octubre de 2025 15:15
Foto: Archivo
El ámbito judicial y político de Salta despidió a René Gómez, de 86 años, uno de los hombres que más huella dejó en la estructura institucional de la provincia. Su fallecimiento fue confirmado con pesar por colegas, exfuncionarios y representantes del ámbito académico y social, que destacaron su extensa trayectoria y su compromiso con la función pública.

Durante su carrera, Gómez ocupó múltiples cargos de relevancia, tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo y Legislativo. Fue Procurador General de la Provincia durante la gestión del exgobernador Juan Carlos Romero, además de haberse desempeñado como jefe de la Policía de Salta, fiscal, juez y miembro del Tribunal de Enjuiciamiento.

Su paso por la administración pública también incluyó funciones como secretario de Gobierno, auditor legal, asesor del bloque justicialista del Senado provincial, director del Banco Provincial y ministro de Bienestar Social.

Trayectoria en el ámbito académico

En el ámbito académico, fue profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y coautor del libro El nuevo Ministerio Público en la provincia de Salta, obra de referencia para los profesionales del derecho.

Más allá de su recorrido institucional, Gómez mantuvo un estrecho vínculo con la comunidad, a través de su participación en distintas organizaciones sociales y educativas. Presidió la Unión de Padres del Colegio Jesús y del Colegio Salesiano, y se desempeñó como tesorero del Centro de Jubilados de Salta, espacios desde donde también impulsó actividades solidarias y de acompañamiento.

Un referente de la justicia salteña

El histórico abogado fue reconocido por su amplia experiencia en causas judiciales de alto perfil y por su conocimiento en materia penal.

