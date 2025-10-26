Villada, optimista en el búnker de Primero los Salteños: “Logramos romper la polarización”

En el búnker del frente Primero los Salteños, el ministro de Gobierno Ricardo Villada se mostró optimista mientras aguardaban los resultados de las elecciones legislativas. En diálogo con la prensa, destacó el crecimiento del espacio y aseguró que lograron cumplir uno de sus principales objetivos políticos.

“Vamos a esperar los resultados, confiamos en que nos van a acompañar y que tendremos representantes en ambas Cámaras”, señaló Villada, quien remarcó que el avance del frente es un hecho significativo. “Cuando comenzó esta historia, prácticamente no existíamos. Era Zapata, Estrada, y decían que no tenía sentido que participara otro. Eso no ocurrió. Hemos logrado romper la polarización y nos llena de satisfacción, ese era nuestro gran objetivo”, expresó.

El ministro Villada habló este domingo en el búnker de Primero los Salteños. Fotos: Javier Rueda

El funcionario también se mostró esperanzado en el desempeño final de la fuerza y aseguró: “Vamos a tener legisladores nacionales en el Congreso de la Nación”.

