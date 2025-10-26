VIDEO. María Emilia Orozco: "Le metieron mucho miedo a la gente, les respondimos en las urnas ganando en casi toda la provincia"

El búnker de La Libertad Avanza (LLA) en Salta se volvió una fiesta para celebrar la contundente victoria en las elecciones legislativas de este domingo, donde el espacio se alzó con un histórico 41,7% de los votos provinciales en la categoría senadores, y un 38,6% en diputados.

En medio de un ambiente de euforia, con música y el grito de "Emilia senadoraaaa", la flamante legisladora electa, María Emilia Orozco, subió al escenario con su mascota en brazos y pronunció un encendido discurso que mezcló agradecimiento, humildad y una dura confrontación política con el gobernador Gustavo Sáenz.

La oradora abrió su alocución con el característico saludo "buenas noches leones" y de inmediato se refirió a las dificultades de la campaña: "Han sido meses difíciles, muy duros, pero hoy no tengo reclamos para nadie, ni para los que me hicieron mucho daño", dijo haciendo referencia a los medios de comunicación.

Foto: Javier Rueda

El énfasis de Orozco estuvo puesto en el capital humano de su fuerza. Subrayó que esta es una victoria "nuestra y de ustedes", y elogió a sus fiscales que "estuvieron defendiendo el voto, los agredieron, se pusieron la camiseta. "Ellos, con toda la estructura, no pudieron contra eso, eso no se corrompe, no se compra, no lo van a poder tener nunca", en clara referencia al oficialismo salteño.

"Replantearnos un montón de cosas"

Aunque el triunfo era evidente, Orozco pidió prudencia y un compromiso de autocrítica: "¿Hoy termina esto?, noooo, porque en Salta la Libertad Avanza", arengó, pero inmediatamente llamó a la humildad. "Es momento de fortalecer el equipo, de rever las cosas que hicimos mal, con la humildad de saber de dónde venimos y hacia donde vamos, porque nos podemos equivocar, claro que sí". En esa línea, instó a su espacio a "replantearnos un montón de cosas, y no ser como la vieja política".

Foto: Javier Rueda

El discurso tuvo un momento de fervor nacional cuando Orozco pidió un fuerte aplauso para "el mejor presidente de la historia", en alusión a Javier Milei, a quien también humanizó, pidiendo apoyo y oraciones. "El presidente también es un ser humano, que comete errores y necesita el apoyo de nosotros, necesita oraciones. Como se dijo siempre, no depende de la cantidad de soldados sino de la fuerzas del cielo", manifestó la senadora ante el grito continuo de "¡libertad, libertad!" del público.

"Le respondimos en las urnas"

Orozco agradeció "a los que no tuvieron miedo, porque el miedo nos paraliza, y le metieron mucho miedo a la gente, producto de la desesperación, y le respondimos en las urnas porque ganamos rotundamente en casi toda la provincia de Salta".

Foto: Javier Rueda

Finalmente, le dedicó un mensaje a Gustavo Sáenz: "Señor gobernador, le voy a decir algo muy breve. No gaste más la plata de los salteños en cartelería y publicidad. Mañana nos vamos a encargar de bajar su cartelería, ocúpese de los verdaderos problemas de la provincia".