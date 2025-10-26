De paseo por el norte, pero al día con la ley: turistas justifican su no voto en Salta

En medio del movimiento electoral que se vive este domingo en todo el país, no todos los visitantes que transitan por Salta llegaron para votar. Algunos, como una delegación de una Universidad proveniente de Neuquén, se acercaron hasta la Comisaría Regional Primera, ubicada en Dean Funes, para justificar su no voto debido a que se encuentran lejos de su lugar de residencia.

“Somos de Neuquén, estamos paseando con los chicos. Averiguamos y vinimos acá, sabíamos que no íbamos a votar. Paseando, hermoso Salta; hoy nos vamos a Cachi, los chicos felices”, contó a Radio Salta una de los visitantes que aguardaba su turno. Según explicaron, el grupo forma parte de una delegación educativa de poco más de diez jóvenes que estudian Turismo y realizan un viaje de estudios por el norte argentino.

El trámite, según informaron las autoridades policiales, puede realizarse de manera ágil y gratuita en las mesas especialmente dispuestas dentro del edificio de la Comisaría Regional Primera, donde oficiales de la Policía de Salta registran los datos de cada ciudadano y entregan el comprobante correspondiente.

Esta posibilidad está destinada a todas aquellas personas que, al momento de la elección, se encuentran a más de 500 kilómetros del lugar donde están empadronadas. En estos casos, la justificación evita sanciones o multas por la inasistencia a las urnas.

Durante la jornada, se observaron turistas de diferentes provincias que aprovecharon su estadía en Salta para cumplir con el requisito legal. La medida busca facilitar el procedimiento sin que los visitantes deban interrumpir sus viajes.

“Es importante que todos los que están lejos de su domicilio electoral sepan que pueden hacer la justificación de forma presencial. El trámite es rápido y garantiza que no tengan inconvenientes después”, explicaron desde la dependencia policial.

Mientras tanto, la delegación neuquina siguió su recorrido hacia los Valles Calchaquíes, disfrutando de los paisajes salteños y de una jornada distinta, marcada por la experiencia electoral desde otro punto de vista: como turistas y ciudadanos responsables.

