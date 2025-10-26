Bernardo Biella: "No le tengamos miedo al BUP, vamos todos a votar, hoy hablamos en las urnas"

Con su habitual tono tranquilo y una sonrisa que parecía inmune al estrés electoral, el candidato a diputado nacional por Primero los Salteños, Bernardo Biella, llegó puntual a la escuela 5028 Reyes Católicos, en Tres Cerritos, para emitir su voto “Esto es la fiesta de la democracia. La familia salteña decidió venir a votar, y eso es muy importante. Este es el momento”, expresó con entusiasmo al salir del establecimiento, donde se vivía un clima de total normalidad.

El médico y dirigente insistió en su mensaje a la ciudadanía: “No le tengamos miedo a la Boleta Única de Papel. Vamos todos a votar”. Según Biella, el nuevo sistema no representa una dificultad, ni siquiera para los adultos mayores. “Es más fácil que antes: con una birome marcás y listo. Ellos tienen la experiencia de la vida, son fundamentales en esta elección**”, explicó.

Mientras en toda la provincia se habían entregado apenas 102 documentos de los más de 5.000 disponibles, Biella destacó la importancia de la participación: “El voto en blanco también dice algo: significa que uno quiere que las cosas sigan igual, pero lo importante es estar presente”.

Antes de continuar su recorrido por otras escuelas, el candidato adelantó con humor cómo planeaba cerrar la jornada: “Después del voto, almorzar en familia. Hoy tocan niños envueltos”.

Entre bromas, saludos y fotos, Biella dejó un mensaje simple pero contundente: “Tenemos todos que ir a votar. Es el día en que cada salteño puede decidir su futuro”.

Y así, entre boleta única, biromes y menú familiar, el candidato transformó su paso por las urnas en una postal bien salteña. "Este es el día que nosotros hablamos en las urnas, el mensaje que ellas dejan es muy importante".