El dólar sufre una importante baja en la apertura de los mercados . ¿A cuánto cotiza en Salta?

Los argentinos llegaron a las elecciones legislativas del domingo híperdolarizados, ante la desconfianza de que el Gobierno pueda mantener el esquema de bandas cambiarias más allá de este lunes. Sin embargo, ante una victoria de La Libertad Avanza que superó hasta los escenarios más optimistas planteados por las consultoras, hoy el dólar amanece con una fuerte tendencia a la baja.

En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1430. Se trata de una caída de $85 frente al cierre del viernes (-5,6%), cuando alcanzó los $1515, el valor nominal más alto del que se tenga registro.

En Salta, el panorama cambiario replica la tendencia nacional, con una cotización de $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, según los valores informados por entidades locales durante las primeras horas de la mañana. La baja se da en un contexto de mayor calma en los mercados financieros, luego de varias jornadas de volatilidad.

Al mismo tiempo, las acciones argentinas registran subas de hasta el 40% en las operaciones de pre mercado, impulsadas por expectativas positivas en el ámbito bursátil. Los bonos soberanos también muestran un repunte, lo que podría traducirse en una baja del riesgo país, aunque el nuevo indicador se conocerá oficialmente recién mañana.

-

