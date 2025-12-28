El arte se instala en los barrios con una agenda gratuita para el verano 2026

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El verano en Salta suele tener un ritmo propio, marcado por el calor de la tarde y la búsqueda de espacios de encuentro. Este 2026, la capital salteña apuesta a que ese tiempo libre se transforme en una oportunidad creativa. Lejos de los escenarios convencionales del centro, la cultura se traslada a los barrios a través de los Talleres Artísticos de Verano, una iniciativa de la Municipalidad de Salta que busca que el arte no sea un privilegio de pocos, sino una herramienta de contención y expresión para todos.

La propuesta se desarrollará en Centros Integradores Comunitarios (CIC), salones de usos múltiples y en la Casona de Campo Castañares, con clases gratuitas destinadas a niños, jóvenes y adultos. Habrá opciones de danzas folclóricas, teatro, canto, instrumentos musicales y arte con materiales reciclados, en un esquema pensado para quienes se inician y también para quienes desean retomar una actividad postergada.

El objetivo es garantizar el acceso a la cultura durante el receso estival, especialmente para las familias que pasan el verano en la ciudad. La cercanía territorial y los horarios barriales permiten que chicos y grandes encuentren en estos espacios una alternativa de aprendizaje y encuentro.

Las inscripciones comenzarán el viernes 2 de enero, de manera presencial en cada sede, mientras que las clases iniciarán el lunes 5. Para participar solo se requiere fotocopia del DNI y un número de contacto del padre, madre o tutor en el caso de menores. No es necesario contar con conocimientos previos: los talleres arrancan desde lo básico.

Guía de talleres: ¿Dónde y cuándo sumarse?

A continuación, detallamos la oferta por zonas para que puedas ubicar el punto más cercano a tu domicilio:

Zona Oeste

CIC Asunción (Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario) | Tel: 3872266133 Bombo: Jueves de 15 a 17 hs – Prof. Claudio Ledesma .

CIC Bicentenario (Av. Los Alpes y Veteranos de Malvinas) | Tel: 3872266138 Canto: Viernes de 15 a 17 hs – Prof. David Moreyra . Arte reciclado: Lunes y miércoles de 10 a 12 hs – Prof. Laura Gonzáles .



Zona Sur

CIC Limache (Demetrio Herrera y Capitán Gaucho Méndez) | Tel: 3872266199 Danzas folklóricas (Adultos): Lunes (18:30 a 19:30) y Miércoles (18:00 a 19:00) – Prof. Francisco Aguirre . Danzas folklóricas (Niños): Martes de 19:15 a 20:15 hs – Prof. Francisco Aguirre . Teatro comunitario: Lunes de 16:30 a 19:30 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz . Teatro para niños: Viernes de 16:30 a 19:30 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz .



Zona Este y Sudeste

CIC Constitución (M. Estrada y Pasaje del Comercio) | Tel: 3872266146 Guitarra: Lunes y martes de 15 a 17 hs – Prof. Rodrigo López . Bombo: Miércoles de 9 a 12 hs – Prof. Claudio Ledesma .

CIC Solidaridad (Fortín Cedolini y Fortín Angastaco) | Tel: 3872266210 Guitarra: Miércoles de 9 a 12 hs – Prof. Rodrigo López .

SUM Barrio Sanidad (Federico Leloir 62) | Tel: 3874410845 Teatro comunitario: Sábados de 9 a 13 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz .

CIC Gauchito Gil (Av. Discépolo y Fortín Las Juntas) | Tel: 3872266189 Danzas folclóricas: Lunes y viernes de 17 a 19 hs – Prof. Luis Peralta .

CIC San Benito (Av. Discépolo y Mors) | Tel: 3872266200 Percusión: Lunes de 16 a 19 hs – Prof. Claudio Ledesma .

CIC Santa Cecilia (Martín Fierro y Juan D’ Arienzo) | Tel: 3872266201 Canto: Miércoles y viernes de 19:30 a 21:30 hs – Prof. David Moreyra .



Zona Norte y Casona Histórica