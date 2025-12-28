Salta se prepara para 2026 con nuevas vacunas y cambios clave en el Calendario Nacional

Salta dio un paso anticipado en materia de salud pública al iniciar la recepción de las primeras partidas de vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación 2026. El envío, remitido por la cartera sanitaria nacional, está destinado a cubrir las necesidades del primer trimestre del próximo año y marca el inicio de una serie de cambios relevantes en las estrategias de inmunización.

Desde el Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Salta informaron que este primer despacho incluye 7.500 dosis de vacuna doble viral y 250 dosis de triple viral, además de los componentes necesarios para poner en marcha, a partir de enero, la nueva estrategia de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR).

La incorporación de esta vacuna representa una novedad central del calendario 2026. Está indicada para embarazadas entre las semanas 32 y 36, y 6 días de gestación, con el objetivo de brindar protección indirecta a los recién nacidos durante los primeros meses de vida, cuando se incrementa la circulación de bronquiolitis y neumonías, dos de las principales causas de internación pediátrica en la temporada invernal.

En paralelo, el envío contempla una entrega parcial de vacunas triple viral destinadas a implementar otra modificación clave del nuevo calendario: el adelanto de la segunda dosis contra sarampión, rubéola y paperas al rango de 15 a 18 meses de edad. Esta medida apunta a lograr una protección más temprana y efectiva, en un contexto regional donde se registra un aumento de la circulación del virus del sarampión en varios países.

Según lo establecido, los niños nacidos en 2021 recibirán la triple viral junto con otras vacunas incluidas en el esquema obligatorio. Además, se dispuso que los menores nacidos en 2021 y 2015 deberán iniciar el ciclo lectivo con la inmunización completa, reforzando el rol de la escuela como un espacio clave para el control sanitario.

Con este primer envío, Salta comienza a ordenar la logística necesaria para garantizar el acceso oportuno a las vacunas del Calendario Nacional, anticipándose a los desafíos epidemiológicos del próximo año y reforzando una política de prevención que busca reducir riesgos antes de que se manifiesten los picos de circulación viral.