El clima en Salta: ¿Guardaste el abrigo de invierno? sacalo porque se vienen días fríos

Si bien la primavera llegó con todo y la temperatura superó los 30º (la máxima del viernes fue de 35º), en los últimos días se registró un marcado descenso: la mínima de este lunes fue de 8,9º a las 7.20 y la máxima de 21º a las 16. Para las próximas 48 horas se espera que esté aún más fresco, casi como en el invierno. Así que si guardaste la ropa de la estación pasada, abrí el placard y tenela a mano.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias que rige desde la medianoche de este martes hasta las 6 de la mañana, y que alcanza a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate.

Según el informe, el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, que por momentos podrían ser fuertes. Se prevén acumulados de entre 25 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual, especialmente en las zonas serranas.

Dos jornadas frescas

En cuanto a las temperaturas, la jornada de este martes se presentará fresca y húmeda, con una máxima prevista de 16°C y una mínima de 11°C, bajo un cielo mayormente nublado y con alta probabilidad de precipitaciones durante gran parte del día.

Para el miércoles se anticipan condiciones similares, con una máxima de 16°C y una mínima de 8°C, mientras que el tiempo comenzará a mejorar recién el jueves, cuando se espera cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 8°C y 21°C y sin pronóstico de lluvias.

El viernes se presentará más templado, con 25°C de máxima y 11°C de mínima, aunque “estará algo inestable por la tarde”, según indicó el meteorólogo Egardo Escobar.