Salta

Salta: resultados para la categoría Diputados nacionales

Primero los Salteños ganó en 15 de los 23 departamentos y La Libertad Avanza en 8, configurando un mapa dividido entre el voto urbano libertario y el respaldo del interior provincial al frente Primero los salteños. 
Lunes, 27 de octubre de 2025 04:42

El mapa electoral de Salta mostró un escenario dividido en las elecciones legislativas 2025. Primero los Salteños se impuso en 15 de los 23 departamentos, mientras que La Libertad Avanza ganó en los 8 restantes.

RESULTADOS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 — CATEGORÍA DIPUTADOS NACIONALES (SALTA)

Departamento Agrupación con más votos Escrutado (%) Primero los Salteños (%) La Libertad Avanza (%) Fuerza Patria (%) Partido de la Victoria (%)
Cachi Primero los Salteños 100 40,90 33,58 13,00
Chicoana La Libertad Avanza 98,26 33,82 41,76 10,53
La Viña Primero los Salteños 100 45,96 37,79 7,53
Metán Primero los Salteños 94,49 38,75 36,64 10,56
Molinos Primero los Salteños 100 56,34 30,61 6,32
General Güemes La Libertad Avanza 95,26 32,95 36,26 16,01
San Carlos Primero los Salteños 93,49 51,18 27,01 12,41
Cerrillos La Libertad Avanza 99,25 33,66 42,24 10,11
La Caldera La Libertad Avanza 98,08 29,75 44,43 11,30
Anta Primero los Salteños 94,92 34,72 28,73 23,12
Rosario de la Frontera Primero los Salteños 94,12 37,57 28,26 19,72
Capital La Libertad Avanza 97,99 31,44 43,09 9,72
La Candelaria Primero los Salteños 100 47,76 23,71 23,22
Guachipas Primero los Salteños 96,07 47,24 35,15 9,72
Cafayate La Libertad Avanza 100 29,29 36,67 16,96
Santa Victoria Primero los Salteños 62,77 51,00 30,53 9,67
General José de San Martín Primero los Salteños 95,25 37,04 28,04 15,37
Rivadavia Primero los Salteños 99,46 31,56 22,56 24,33
Rosario de Lerma La Libertad Avanza 98,37 36,46 41,93 8,87
Iruya Primero los Salteños 94,78 47,34 24,30 19,03
Los Andes Primero los Salteños 100 45,30 37,10 7,78
Orán La Libertad Avanza 97,70 28,23 37,49 16,09
La Poma Primero los Salteños 85,36 44,87 26,28 20,35

 

 

Temas de la nota

Temas de la nota

