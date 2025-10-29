VIDEO. Sáenz va a pedirle a Milei "una mirada federal que asegure el desarrollo del norte argentino"

El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió en medios nacionales a la reunión que mantendrá este jueves con el presidente de la Nación, Javier Milei y aseguró que continuará pidiendo por una mirada federal que beneficie a Salta y al resto de las provincias.

Enfatizó que el encuentro se centrará en el diálogo y que lo principal es asegurar el cumplimiento de las obras de infraestructura pendientes. “El gobierno nacional tiene una deuda pendiente con Salta en este aspecto. Yo iré a conversar, no me gusta la pelea, he mostrado que soy un hombre de diálogo", indicó.

Sáenz recalcó que su prioridad es asegurar que se cumplan los compromisos de obras pendientes para la provincia. Además, destacó la necesidad de infraestructura para el desarrollo: "hay que generar oportunidades, hay que generar trabajo genuino. Por eso es que digo que el norte es un gigante dormido que está despertando y que necesita esas obras de infraestructura para no venir más acá con las manos extendidas a pedir constantemente", expresó el Gobernador de Salta.

Recordó el compromiso de Milei con Salta

Sáenz volvió a recordar que el Gobierno nacional se comprometió con Salta en junio de 2024 para avanzar en las obras. “Seguimos esperando un montón de obras que fueron firmadas, sentadas, discutidas, trabajadas y que no afectaban el equilibrio fiscal, obras que son necesarias para el desarrollo del norte”, detalló el mandatario.

El Gobernador se refirió a la importancia de Salta y el Norte. “Hoy en día el norte argentino es la puerta de oportunidades para el mundo, porque tiene todo lo que el mundo demanda. Pero si no tenemos las obras de infraestructura necesarias, lamentablemente se va a hacer imposible”.

En tanto, aclaró que “la falta de obras durante décadas, no es solo culpa de este gobierno. Es culpa de la mirada absolutamente centralista que hay, y culpa de gobernadores y legisladores, de todo el NOA y el NEA, que nunca defendieron los intereses de su región ni priorizaron los intereses de su gente. Yo le agradezco a este gobierno si conseguimos finalizar estas obras tan importantes para Salta, como lo es la salida al Pacífico, y demás prioritarias para la provincia y el norte argentino”, destacó Sáenz.

“Martín Miguel de Güemes tuvo 200 años esperando que el poder central lo reconozca como héroe nacional. Yo no quiero que sigamos esperando, quiero que tengamos esas obras en el norte argentino para poder terminar con esto de tener que estar pidiendo, mendigando lo que nos corresponde”, manifestó con firmeza el mandatario.

En cuanto al apoyo a las reformas propuestas por el gobierno nacional, el Gobernador Sáenz afirmó que los legisladores acompañarán las medidas, siempre y cuando no perjudiquen los intereses de los salteños. "Nosotros hemos demostrado siempre en nuestra historia de que acompañamos a todos los gobiernos en tanto y en cuanto no se perjudique a los salteños”, finalizó Sáenz.