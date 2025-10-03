¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13°
3 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Cineasta
Narcotráfico
convenio
Boxeo
Boca Juniors
alquileres
Orán
Elecciones 2025
Hospital Garrahan
Salta

Alumnos harán prácticas en empresas salteñas

A través de un convenio, se favorecerá la inserción laboral de estudiantes de escuelas técnicas.
Viernes, 03 de octubre de 2025 01:42
El Ministerio de Educación de Salta firmó convenios con ZADAR SA, Horizontes SA -editora de El Tribuno- y Zona Verde para que estudiantes de escuelas técnicas realicen pasantías, capacitaciones y actividades de vinculación con el mundo del trabajo. La iniciativa busca acercar a los jóvenes al sistema productivo salteño y enriquecer su formación.

ZADAR SA, dedicada a la producción alimenticia y al cultivo de caña de azúcar en Campo Santo, resaltó la importancia de preparar personal calificado para sus nuevos proyectos de feedlot y biogestión. En tanto, Horizontes SA, ya viene trabajando con Educación, el año pasado donó a distintas bibliotecas su colección Salteños en la Historia, dedicada a figuras relevantes de la cultura y la política provincial. En la ocasión, el convenio fue rubricado por el administrador general de El Tribuno, Norberto Freyre.

Por su parte, Zona Verde, impulsa proyectos de producción orgánica y sustentable bajo criterios de agroecología. En Cerrillos, la empresa trabaja con productores en sistemas que buscan aumentar la rentabilidad sin afectar la recuperación de los suelos. Parte de esas experiencias se trasladarán a las aulas de la Escuela de Educación Técnica 3122 "General Martín Miguel de Güemes", con orientación agrícola. "Queremos que nuestros estudiantes se formen no solo en los contenidos técnicos, sino también en contacto con el entramado productivo de la provincia", indicaron desde el Ministerio.

 

