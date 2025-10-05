¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

5 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Controlaron varios incendios de pastizales en distintos puntos de la capital salteña

Los focos ígneos se originaron en Circunvalación Oeste, Villa Palacios, sobre ruta provincial 26 y en San Luis.
Domingo, 05 de octubre de 2025 20:05
Bomberos de la Policía y voluntarios trabajaron durante la tarde de este domingo para sofocar varios focos ígneos que se registraron en distintos barrios de la ciudad de Salta y zonas aledañas. Todos los incendios fueron controlados y las tareas se encuentran en etapa de enfriamiento.

Según informó el Gobierno provincial, las intervenciones se realizaron en las inmediaciones del barrio Mi Refugio, sobre Circunvalación Oeste; en Villa Palacios, a la altura de avenidas Gato y Mancha y del Carnaval; y sobre la ruta provincial 26, a la altura del kilómetro 8, en la zona de San Luis.

Los operativos fueron coordinados entre Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y distintas áreas del Gobierno, con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia viviendas y zonas pobladas.

Las autoridades recordaron que está prohibido realizar quemas de pastizales, residuos o restos de poda en espacios abiertos, y pidieron a la comunidad extremar precauciones. Además, solicitaron no arrojar colillas de cigarrillos en baldíos, banquinas o áreas con vegetación seca, ya que estas acciones pueden provocar incendios de magnitud.

Ante cualquier situación de riesgo, se recomienda comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.

