6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

La AMT prorrogó por 90 días los modelos vencidos 2011 de taxis y remises

Luego del pedido de los trabajadores del sector impropio, debido a la crisis económica que atraviesa el país, el organismo otorgó la prorroga a los modelos vencidos hasta fin de año.
Lunes, 06 de octubre de 2025 10:19
El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT), dispuso prorrogar por 90 días (hasta el 31-12-2025), los taxis y remises que cuentan con modelos vencido del año 2011.

La decisión se adopta luego de que el organismo de transporte mantuvo diversas reuniones con representantes y trabajadores del sector de taxis y remises en el que se planteó está posibilidad debido a la crisis económica que atraviesa el país.

En la oportunidad, los representantes del sector impropio también solicitaron la equiparación de la antigüedad de los vehículos a 15 años, como actualmente cuentan las aplicaciones

Por último, desde el directorio de la AMT recuerda a los trabajadores del sector  que los modelos 2012, 2013 y 2014 ya fueron prorrogados hasta el 31  de diciembre del 2025.

