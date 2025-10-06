La AMT prorrogó por 90 días los modelos vencidos 2011 de taxis y remises

El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT), dispuso prorrogar por 90 días (hasta el 31-12-2025), los taxis y remises que cuentan con modelos vencido del año 2011.

La decisión se adopta luego de que el organismo de transporte mantuvo diversas reuniones con representantes y trabajadores del sector de taxis y remises en el que se planteó está posibilidad debido a la crisis económica que atraviesa el país.

En la oportunidad, los representantes del sector impropio también solicitaron la equiparación de la antigüedad de los vehículos a 15 años, como actualmente cuentan las aplicaciones

Por último, desde el directorio de la AMT recuerda a los trabajadores del sector que los modelos 2012, 2013 y 2014 ya fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre del 2025.