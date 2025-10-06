Elecciones 2025: hoy debatirán los candidatos a senadores nacionales por Salta

En el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre, se llevará a cabo un debate de candidatos senadores nacionales por Salta, que será transmitido en exclusiva por El10TV y sus plataformas digitales, a partir de las 19.30. La moderación estará a cargo de Luciano Acedo Salim y Federico Núñez Burgos.

De las nueve listas en competencia, siete confirmaron su participación. Cada postulante contará con tiempos iguales para presentar sus propuestas y debatir sobre los ejes temáticos acordados previamente, en un formato que prioriza la claridad, el respeto y la pluralidad de ideas.

La organización del evento está a cargo del IES General Manuel Belgrano, y la prensa acreditada podrá asistir con hasta dos representantes por medio, quienes serán ubicados en el hall principal del establecimiento.