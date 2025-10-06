VIDEO. Sáenz, en la Casa Rosada: “No quiero comer milanesas con Milei ni discutir con Espert, quiero que se hagan las obras”

Gustavo Sáenz llegó este lunes hasta la Casa Rosada para exigir respuestas concretas a la Nación por las obras paralizadas en Salta. “No es una protesta, es cumplir con la palabra. En marzo las ratificaron. Venimos hablando con uno y con otro, y nos van pateando”, afirmó en la puerta de Balcarce 50.

El mandatario provincial criticó la falta de gestión nacional y el centralismo porteño. “Todos los días vemos si renuncia Espert o si no renuncia Espert, si bajan la boleta, cuánto cuesta la boleta, y la verdad es que hay otra Argentina. No hay gestión, estamos todos los días consumiendo los problemas de Buenos Aires. Entonces, nos hagamos escuchar”, dijo.

Sáenz subrayó que el reclamo no es nuevo y atraviesa distintas administraciones: “Las obras de infraestructura no las negó solo este Gobierno, sino todos los gobiernos”. Y agregó: “No pido que me reciba nadie, tampoco me voy a encadenar porque soy un hombre de puentes y de diálogo”.

"Ayudé para que haya equilibrio fiscal"

El gobernador recordó su apoyo a la política de equilibrio fiscal impulsada por la gestión de Javier Milei, pero reclamó coherencia. “Tengo la autoridad moral suficiente para reclamar a este Gobierno, porque ayudé para que haya equilibrio fiscal. Pero no quiero que me mientan ni le mientan a los salteños”, sostuvo.

La ruta 9/34 por la que Sáenz fue a reclamar a la Casa Rosada.

En tono crítico, añadió: “No quiero comer milanesas con Milei ni volver a discutir con Espert. Quiero que se hagan las obras. Ya me cansé de hablar. Son los gerentes de la torpeza política, los que nos mintieron, nos engañaron, nos van corriendo el arco. Algunas áreas no, todas las áreas... No sabés con quién tenés que hablar. Mientras tanto, las obras se paran”.

“Las rutas de Salta no son como las de acá"

También apuntó a las desigualdades estructurales: “Las rutas de Salta son de dos carriles, no como las de acá que son de cuatro carriles, iluminadas… La gente la está pasando mal, no eligen nacer con discapacidad”.

Gustavo Sáenz, frente a la Casa Rosada.

Sobre su reunión con Karina Milei, reveló que persiste la falta de coordinación interna en el Gobierno nacional: “Ninguno soluciona los problemas. Vengo hablando con todos. De Vialidad te dicen ‘hablá con Economía’, el de Economía te dice ‘hablá con Transporte’”.

Antes de retirarse, Sáenz fue enfático: “Nos hemos portado bien los salteños con este Gobierno. No me dejan acampar, tampoco voy a ir en contra de la ley, pero nunca encadenado. Tengo que volver a Salta para decir que las obras se van a hacer”.

