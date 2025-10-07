¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Octubre, Salta, Argentina
Héctor Guerrero
Incendio de pastizales
Festival Internacional de Folclore
crueldad animal Salta
Mundial Sub 20
MAC
mercado san miguel
Tránsito en la ciudad
Tini Stoessel
Pedro Serrudo
Salta

Atención conductores: cambios en la circulación por obras en la avenida Arenales

La Municipalidad de Salta informó que a partir de mañana se iniciarán trabajos que modificarán el sentido de circulación en un tramo clave de la avenida. 
Martes, 07 de octubre de 2025 21:39
Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial anunció que desde este miércoles 8 de octubre comenzarán las obras sobre avenida Arenales, entre Pueyrredón y Deán Funes.

Durante aproximadamente 15 días, esta arteria tendrá sentido único de este a oeste, como parte de un plan integral de reordenamiento.
 

 

Las tareas apuntan a resolver problemas de circulación en tres esquinas conflictivas: Pueyrredón, Deán Funes y Vicente López. Para ello, se implementarán modificaciones en la orientación vehicular, nuevas isletas y adecuaciones en las esquinas para mejorar la seguridad de conductores y peatones.

Desde el municipio se recomienda a los conductores respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de Tránsito que estará presente en la zona durante el desarrollo de las obras.

Entre las acciones previstas se destacan:

Cambio de circulación: Av. Arenales pasará a tener sentido único (este a oeste) desde Pueyrredón hasta Deán Funes. En esta última esquina se construirá una isleta para direccionar el giro a la derecha hacia Anzoátegui, que también será de sentido único.

Mayor seguridad: Se reducirá la cantidad de maniobras en el cruce de Arenales y Pueyrredón para evitar conflictos entre vehículos.

Nuevas isletas: Se instalarán antes del cruce ferroviario para guiar de manera más segura el flujo vehicular.

Prioridad peatonal: En la intersección con Vicente López, se estrecharán las esquinas para acortar los cruces y brindar mayor seguridad a los peatones.

