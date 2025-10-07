Atención conductores: cambios en la circulación por obras en la avenida Arenales

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial anunció que desde este miércoles 8 de octubre comenzarán las obras sobre avenida Arenales, entre Pueyrredón y Deán Funes.

Durante aproximadamente 15 días, esta arteria tendrá sentido único de este a oeste, como parte de un plan integral de reordenamiento.



Las tareas apuntan a resolver problemas de circulación en tres esquinas conflictivas: Pueyrredón, Deán Funes y Vicente López. Para ello, se implementarán modificaciones en la orientación vehicular, nuevas isletas y adecuaciones en las esquinas para mejorar la seguridad de conductores y peatones.

Desde el municipio se recomienda a los conductores respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de Tránsito que estará presente en la zona durante el desarrollo de las obras.

Entre las acciones previstas se destacan:

Cambio de circulación: Av. Arenales pasará a tener sentido único (este a oeste) desde Pueyrredón hasta Deán Funes. En esta última esquina se construirá una isleta para direccionar el giro a la derecha hacia Anzoátegui, que también será de sentido único.

Mayor seguridad: Se reducirá la cantidad de maniobras en el cruce de Arenales y Pueyrredón para evitar conflictos entre vehículos.

Nuevas isletas: Se instalarán antes del cruce ferroviario para guiar de manera más segura el flujo vehicular.

Prioridad peatonal: En la intersección con Vicente López, se estrecharán las esquinas para acortar los cruces y brindar mayor seguridad a los peatones.