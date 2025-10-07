Mercado San Miguel: por cuarto mes consecutivo, los mismos precios

inicia sesión o regístrate.
Un nuevo relevamiento en el Mercado San Miguel confirma que los precios se mantienen por cuarto mes consecutivo. El estudio, realizado por la Municipalidad de Salta, se llevó a cabo tanto en el edificio central ubicado sobre avenida San Martín 782 como en el anexo del pasaje Miramar 433.
Por cuarto mes consecutivo, se observa estabilidad en el costo de una amplia variedad de frutas y verduras, acompañada por algunas bajas destacadas.
Entre los productos que registraron descensos figuran frutillas, papaya, pera, arándanos y, en el rubro verdura, pimiento verde, pepinos y tomate perita.
Quienes se acerquen al histórico mercado del macrocentro salteño podrán encontrar una importante oferta de productos frescos a precios competitivos. A continuación, el detalle actualizado:
Precios de las frutas
- Frutillas: $2.500 el kilo
- Peras: $2.000 el kilo
- Papaya: $3.000 el kilo
- Manzana roja: $2.000 el kilo
- Manzana verde: $2.000 el kilo
- Pomelos: 3 unidades por $1.000
- Mandarina bergamota: $3.000 el kilo
- Naranja: $2.000 la docena / 6 por $1.000
- Naranja tangerina: $3.000 la docena
- Bananas: $2.000 y $3.000 la docena (según variedad)
- Mango: $4.000 el kilo
- Limones: $2.000 la docena / chicos 10 x $1.000 / grandes 4 x $1.000
- Sandía: $1.500 el kilo
- Ananá: $6.000 la unidad / $3.000 la mitad
- Kiwi: $8.000 el kilo
- Melón: entre $3.000 y $4.000 la unidad
- Arándanos: $2.500 la caja chica
- Carambola (importada): $10.000 el kilo
- Caña de azúcar: $3.000 el tramo
- Uva negra brasileña: $3.000 el cuarto kilo
- Palta: $6.000 el kilo
Verduras y hortalizas
- Papas: 2 kilos por $1.000
- Cebolla: 1,5 kg por $1.000
- Zapallo coreanito: $1.000 el kilo
- Zapallo brasilero cabutia: $1.000 el kilo
- Zapallo amarillo: $2.000 el kilo
- Zapallitos verdes: $1.000 el kilo
- Zapallo zucchini: $2.000 el kilo
- Lechuga: $1.000 la unidad / 2 por $1.000
- Repollo: $2.000 la unidad
- Brócoli: $2.000 la unidad
- Puerro: $500 la unidad
- Espinaca: $1.000 el atado
- Rabanito: $1.500 el atado
- Cebolla de verdeo: $1.500 el atado
- Remolacha: $2.000 el paquete
- Apio (cuarta): $500
- Choclo: $1.000 cada uno
- Batata: $1.500 el kilo
- Arvejas: $4.000 el kilo
- Chauchas: $3.000 el kilo
- Zanahoria: $1.000 el kilo
- Berenjena: $1.500 el kilo
- Pimiento verde: $2.000 el kilo
- Pimiento rojo: entre $3.000 y $4.000 el kilo
- Tomate perita: $1.500 el kilo / $1.000 el kilo y medio
- Tomate redondo: $1.500 el kilo
- Tomate cherry: $3.000
- Pepino: $2.000 el kilo
- Papines (variedades): $2.000 el kilo
- Alcachofas: 3 unidades por $5.000
- Maní con cáscara: $4.000 el kilo