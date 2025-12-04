Este sábado, un nuevo encuentro con la Virgen de Cerro

La devoción a la Virgen del Cerro comenzó en 1990, cuando María Livia tuvo su primera aparición de la Virgen en su hogar. Este hecho marcó el inicio de un camino espiritual que, a lo largo de los años, fue transformándose en una de las celebraciones religiosas más significativas para la comunidad salteña. En 2000, se cumplió el deseo de la Virgen, y el Santuario fue inaugurado, convirtiéndose en un lugar de peregrinación no solo para los salteños, sino también para miles de fieles de otras provincias y países.

Antes de la pandemia, era común ver a peregrinos llegar desde provincias argentinas vecinas, como Tucumán, Jujuy y Córdoba, así como de países limítrofes como Uruguay, Paraguay y Bolivia. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, la situación cambió, y aunque la presencia internacional disminuyó, la cantidad de salteños que participan en la festividad creció significativamente. La mayor parte de los visitantes ahora proviene de distintas localidades dentro de la provincia, aunque continúan llegando peregrinos de otras partes del país y el mundo.

Una de las características que diferencia a esta celebración de otras en el país es que la gruta donde se encuentra la imagen de la Virgen permanece abierta durante todo el año, de lunes a lunes, en el horario de 8 a 18. A diferencia de otras celebraciones, donde las procesiones se realizan solo en días específicos, en Salta los peregrinos pueden visitar el Santuario a diario, convirtiéndolo en un lugar de encuentro continuo y de oración. Sin embargo, debido a las características de los días festivos, en este período solo se disponen servidores para asistir a los peregrinos.

Cronograma de la Fiesta Central

La celebración comenzará a las 15 con cantos y alabanzas que abrirán el camino espiritual para todo lo que Dios derramará en este día bendito. A las 16, se celebrará la Santa Misa, seguida de adoración eucarística y una procesión con el Santísimo entre los fieles, un momento de encuentro profundo con Jesús Sacramentado. A las 18, se realizará el lanzamiento del Rosario de globos al cielo, representando una intención por cada globo lanzado. A las 18:15, se llevará a cabo la Consagración al Inmaculado Corazón de María, un acto de entrega total de las intenciones de los fieles.

A las 18:30, la toma de gracia será destinada a los enfermos y aquellos que no pueden llegar hasta la Capilla. A las 19:15, la tradicional Procesión de Luces recorrerá la Playa El Jardín de la Virgen hasta la Capilla, con la imagen de la Santísima Virgen llevada en hombros mientras se rezan los Misterios de la Luz. Finalmente, a las 20:30, la imagen de la Virgen llegará a su trono en la Capilla, cerrando la fiesta con un acto de gracia y devoción.

Este sábado, la Virgen del Cerro será nuevamente el centro de la fe de todos los salteños, recordándonos la importancia de la devoción, la fe comunitaria y la espiritualidad que une a los fieles, no solo de Salta, sino de todo el país y más allá. En su 25º aniversario, la celebración es un testimonio de la permanencia de la fe y el amor a la Virgen, que continúa congregando a miles de peregrinos año tras año.