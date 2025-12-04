PUBLICIDAD

4 de Diciembre, Salta
Nicolás Cabré
La Mona Jiménez
Spotify Wrapped
Rosario de la Frontera
Amenazas en Central Norte
Fin de año
Virgen del Cerro
Corredor bioceánico
Workshop en Salta
Salta

Entregaron los Académicos de Honor de la Publicidad 2025

Publicitario salteño presente en el evento.
Jueves, 04 de diciembre de 2025 13:30
Gustavo Saldeño, como miembro y jurado de la Academia Argentina de la Publicidad, tuvo el honor de entregar la distinción a Luis Puenzo, director de cine, como Académico de Honor 2025 que otorga anualmente la Academia. En esta cuarta edición que se realizó el 3 de diciembre pasado, en la Sala Borges de la Biboteca Nacional de Buenos Aires. 

Puenzo desde muy joven fue un apasionado de la publicidad e hizo memorables spots publicitarios. Fue el primer argentino en recibir un Oscar por su largometraje, La Historia Oficial, en 1986. 
Junto a Puenzo recibieron otros tres homenajeados,
Jorge Martínez Moschini, Martín Mercado y Darío Straschnoy, nombres de referencia para generaciones de profesionales publicitarios.
"A los directivos de la Academia, Santiago Olivera, Miguel Daschuta y Héctor  Ventura, por darme el privilegio de participar de estos reconocimientos y en víspera del dia de la publicidad, el 4 de diciembre, felicidades a todos los que integran esta apasionada profesión ", dijo Saldeño.

