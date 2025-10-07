¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14°
7 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Héctor Guerrero
Incendio de pastizales
Festival Internacional de Folclore
crueldad animal Salta
Mundial Sub 20
MAC
mercado san miguel
Tránsito en la ciudad
Tini Stoessel
Pedro Serrudo
Espectáculos

Tini Stoessel se viene con un nuevo lanzamiento: “Otra noche más”

La artista argentina presentó su algunas imágenes del videoclip en redes sociales.
Martes, 07 de octubre de 2025 22:24
Tini Stoessel volvió a encender las redes con el estreno de su más reciente proyecto musical titulado “Otra noche más”.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de imágenes que anticipan el lanzamiento de una nueva canción, acompañadas de la frase: “Una noche másssssss 9/10”, generando furor entre sus seguidores.

En las fotos, se la ve protagonizando escenas de alto voltaje junto al actor Jorge Lopez, con el cual protagoniza la serie Quebranto, en un ambiente cargado de luces cálidas, copas de vino, velas y una cama en medio de la noche.

Las frases que acompañan cada toma -“Lo que a mí me pasa, a vos también”, “Una noche más…”, “Para acordarnos otra vez de nosotros”, “No pregunto qué ha pasado porque ya me sé muy bien la respuesta”- son partes de la canción que se lanzará el jueves.

La artista, que viene de un año intenso de giras y lanzamientos, apuesta ahora a un concepto de música que mezcla sensualidad, melancolía y autenticidad, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes del pop latino actual.

 

 

