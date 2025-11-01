PUBLICIDAD

Salta

Salta entre las 5 provincias argentinas con menos gastos sin descuidar la obra pública y el desarrollo

El dato demuestra una administración prudente, transparente y responsable, que busca optimizar los recursos disponibles para sostener las políticas de desarrollo sin comprometer el equilibrio fiscal.
Sabado, 01 de noviembre de 2025 13:05
Con una administración ordenada y eficiente, Salta se consolida entre las provincias con menor nivel de gasto, manteniendo al mismo tiempo su compromiso con la obra pública, la inversión social y el desarrollo productivo.

Según un informe elaborado por Politikon Chaco, en base a datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y del INDEC, Salta registró un incremento del 8,8 % en su gasto público real interanual durante el segundo trimestre del año.

Este porcentaje ubica a la provincia entre las jurisdicciones con menor aumento del gasto en la Argentina, muy por debajo de otras como Formosa (+37,9 %), Tucumán (+35,2 %), Tierra del Fuego (+33,5 %) y Santiago del Estero (+31,2 %).

El dato demuestra una administración prudente, transparente y responsable, que busca optimizar los recursos disponibles para sostener las políticas de desarrollo sin comprometer el equilibrio fiscal.

A pesar del contexto económico nacional, el Gobierno de Salta mantuvo su nivel de inversión en infraestructura, salud, educación y programas sociales, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenido y la equidad territorial.

El Gobierno de la Provincia continúa impulsando políticas públicas que promueven la producción, el empleo y las oportunidades para las familias salteñas, cuidando el equilibrio de las cuentas públicas.

Con una gestión planificada, federal y orientada al desarrollo, Salta avanza en la ejecución de obras estratégicas, la expansión de servicios esenciales y el fortalecimiento del desarrollo local, garantizando bienestar y crecimiento en todo el territorio.

