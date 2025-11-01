Quién es Manuel Adorni: de analista económico y funcionario macrista a coordinador de Ministros

La figura de Manuel Adorni experimentó una transformación meteórica en la política argentina. En menos de un año, pasó de ser un periodista y analista mediático a ocupar uno de los cargos institucionales más importantes: Jefe de Gabinete de Ministros. Este ascenso subraya el valor que el gobierno de Javier Milei le asigna a la comunicación y a la fidelidad ideológica.

Adorni es visto como un hombre de total confianza del núcleo presidencial, habiendo ganado el apoyo de Karina Milei ("El Jefe") gracias a su desempeño inquebrantable como vocero.

Pasado Profesional: De las Columnas al Atril de Casa Rosada

El pasado profesional de Adorni se centra en el periodismo económico, donde consolidó una imagen crítica del intervencionismo estatal:

Analista y Periodista: Trabajó activamente en medios destacados como Radio Rivadavia, A24, y fue columnista de Infobae y Noticias Argentinas. Su especialidad era el análisis económico con una fuerte perspectiva liberal.

Vocero Presidencial: Este fue el puesto que le dio notoriedad masiva. Asumió la Vocería Presidencial en diciembre de 2023. Desde el atril de la Sala de Conferencias, se convirtió en el rostro diario y el principal defensor público de las políticas de ajuste y las reformas de la administración libertaria.

Dato de Color: Su crecimiento político fue tan acelerado que, a pesar de haber encabezado la lista de La Libertad Avanza para legislador en CABA, no asumirá esa banca, ya que su destino fue el Gabinete Nacional.

La Esfera Personal: Familia y Estudios

Aunque el foco mediático de Adorni siempre fue profesional y político, se conocen algunos datos de su vida personal:

Estudios: Si bien su trabajo se centró en el análisis económico, su formación profesional es en Ciencias Económicas (aunque los resultados no especifican su título exacto, los medios lo identifican como economista o analista económico).

Familia: Está casado con Bettina Angeletti, licenciada en Recursos Humanos y coach ontológica, y es padre de dos hijos.

Pasado Político: Un Breve Paso por la Gestión Estatal (Anterior)

Existe un dato de su pasado que generó controversia, dado su discurso ultracrítico del empleo público:

Funcionario Estatal: Entre 2017 y 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, Adorni fue "coordinador técnico administrativo" en el Ministerio de Cultura. Este hecho fue resaltado por algunos medios como una omisión en su currículum político, contrastando con su actual y firme postura contra el "Estado presente".

El Desafío Inmediato: Coordinación y Reformas

Como Jefe de Gabinete, su principal función será la coordinación de todos los ministerios y asegurar que el rumbo económico y político se mantenga y se profundice, tal como lo expresó en su primer mensaje. Su perfil como comunicador nato será clave para "renovar el diálogo político" en una etapa que requerirá negociación con el Congreso para avanzar con las reformas estructurales pendientes.