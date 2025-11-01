Manuel Adorni asume el lunes y arranca una nueva etapa en el Gabinete

El designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entrará formalmente en funciones el próximo lunes, cuando el presidente Javier Milei le tome juramento como flamante ministro coordinador.

Ese mismo día comenzará de manera oficial un nuevo esquema de poder dentro de La Libertad Avanza (LLA), en el que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saldrá fortalecida, ya que Adorni es un hombre de un círculo íntimo.

Resta confirmarse el paso de Santiago Caputo de asesor a ministro, para equiparar los contrapesos de poder dentro del "triángulo de hierro", que conforman él, junto al mandatario nacional y su hermana.

Qué dijo Manuel Adorni

Tras ser nombrado, Adorni le agradeció al jefe de Estado por elegirlo para la "nueva etapa", donde trabajará para "profundizar las reformas estructurales".

"Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente", expresó el aún vocero presidencial.

Con su nueva responsabilidad, Adorni continuará en la Casa Rosada y no asumirá como legislador por la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el que había sido electo el pasado 18 de mayo, tras ganar la elección local.

Se espera que en el cargo de vocero sea reemplazado por su actual números dos, Javier Lanari, aunque será el propio Adorni el que seguirá como figura central de la comunicación del Presidente.