El Fashion Sunset hará brillar la moda en el San Bernardo

SALTA FASHION SUNSET – EDICIÓN N°10

El atardecer del norte argentino será el escenario de una experiencia única que fusiona moda, arte, música y gastronomía de primer nivel. Llega la décima edición del Fashion Sunset, creada y producida por Leo Saleh, que esta vez se celebra en lo más alto de Salta, desde la cima del Cerro San Bernardo, en el reconocido restaurante El Baqueano.

La cita será el viernes 7 de noviembre a las 17 horas, en un entorno natural incomparable, donde la elegancia y la energía del atardecer se mezclan con el glamour de la moda argentina. Esta edición contará con la presencia estelar de Pampita, invitada de lujo, quien será una de las grandes figuras del evento. La conducción estará a cargo de Hernán Drago y Leo Saleh, anfitriones de una tarde que promete ser inolvidable.

El gran cierre de desfile estará en manos del prestigioso diseñador Benito Fernández, quien presentará una colección exclusiva para esta edición, marcada por su estilo vibrante, colorido y sofisticado.

Salta Fashion Sunset en su Edición N°10 será un evento privado, con lista exclusiva de invitados, que reunirá a empresarios, celebridades e influencers de todo el país, consolidándose como uno de los encuentros más distinguidos y esperados de la temporada; y se hará en Salta.

Tras sus exitosas ediciones en Buenos Aires y Rosario, el concepto Fashion Sunset continúa su expansión internacional, con próximas paradas en Punta del Este y Miami, reafirmando su esencia: la unión perfecta entre moda, música, arte y gastronomía en escenarios de ensueño alrededor del mundo.