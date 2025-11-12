Gustavo Sáenz: "Debemos dejar de lado intereses sectoriales y trabajar todos juntos para sacar adelante a la Argentina"

En una entrevista brindada a La Nación+, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, subrayó la necesidad de trabajar unidos para enfrentar los desafíos del país y lograr un futuro próspero para todos. El mandatario provincial destacó que, para ello, es fundamental dejar de lado los intereses sectoriales y concentrarse en el bienestar general.

"Debemos dejar de lado intereses sectoriales y trabajar todos juntos para sacar adelante a la Argentina", expresó el mandatario salteño, enfatizando que los esfuerzos colectivos son clave en un contexto de alta complejidad económica y política.

Uno de los puntos que Sáenz consideró más críticos es la falta de un presupuesto aprobado, algo que, según él, afecta la previsibilidad tanto para el Gobierno Nacional como para las provincias. "Pasar dos años sin presupuesto no es bueno. Es una herramienta fundamental para dar previsibilidad tanto a Nación como a las provincias sobre los recursos disponibles", explicó el gobernador.

En cuanto al proceso legislativo, Sáenz señaló que el Congreso debe recibir el presupuesto y los proyectos de reforma con la posibilidad de cambiar y mejorar las iniciativas, sin que esto signifique desvirtuar el espíritu de las leyes. "Eso es democracia, no significa rendirse", afirmó.

Sin embargo, Sáenz también alertó sobre el riesgo de la oposición constante por parte de ciertos sectores, señalando que "hay quienes se oponen a todo por sistema, lo cual tampoco es bueno".