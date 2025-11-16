Lluvias, viento y granizo causaron incovenientes en Salta: Orán, la ciudad más castigada

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La tarde de este domingo dejó un panorama crítico en diversas localidades salteñas tras el paso de un sistema de tormentas severas que combinó ráfagas de viento, lluvias torrenciales y granizo. La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán fue la más afectada: en apenas unas horas, acumuló más de 60 milímetros de lluvia, provocando anegamientos generalizados y serios inconvenientes en barrios y edificios públicos. Mientras rige para la noche un alerta meteorológica, por lo que las fuertes precipitaciones podrían continuar.

Desde las 16.30, la lluvia cayó de forma constante y sin pausa, transformando calles en ríos y dejando barrios enteros bajo el agua. Las imágenes de la tarde muestran calles imposibles de transitar, familias con el agua dentro de sus casas y zonas donde el nivel llegó a cubrir veredas y patios.

Entre las áreas más afectadas se encuentran:

Barrio Taranto y barrio 9 de Julio , con calles completamente anegadas.

Loteo Social , donde familias quedaron atrapadas en el barro.

El sector entre Corrientes e Italia , uno de los puntos más complicados.

El Hospital de Orán, donde el área de Tocoginecología sufrió el ingreso de agua durante la lluvia más intensa.

“Estamos inundados”, expresó una vecina en medio del agua que seguía entrando en su vivienda.

Según los primeros análisis de meteorólogos locales, Orán atravesó “uno de los núcleos más activos del sistema convectivo” que afectó al norte provincial durante la tarde.

La inestabilidad también alcanzó a todo el corredor norte. Localidades como Pichanal, Padre Lozano, Hickam, Misión Chaqueña, General Mosconi y Tartagal atravesaron un “hueco de presión” que favoreció la formación de focos de tormenta entre las 19 y las 21.

Los especialistas advierten que hacia la medianoche podría formarse un “ojo de tormenta” entre Colonia Santa Rosa y Urundel, con desplazamiento hacia Isla de Cañas y posibles impactos en Tartagal cerca de la 1 de la mañana. Se trata de eventos breves pero muy intensos, con capacidad de generar ráfagas, abundante caída de agua en poco tiempo y alta actividad eléctrica.

Granizo en Chicoana y El Carril

Mientras el temporal golpeaba al norte, en los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma también se sintieron los efectos.

En Chicoana y El Carril, vecinos registraron una fuerte caída de granizo pasado el mediodía, acompañada de ráfagas superiores a los 70 km/h.

Viento y cortes de luz

En Lumbreras, los vientos provocaron caída de postes y problemas en el servicio eléctrico, aunque no se reportaron daños estructurales en viviendas.

La situación se repitió en puntos de la zona sur de la Capital y en localidades cercanas, con cortes temporales de luz y cables caídos.

Alerta meteorológica: qué puede pasar esta noche

El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta por tormentas fuertes para buena parte de la provincia. Se esperan fenómenos que podrían incluir:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Ráfagas superiores a 70 km/h

Actividad eléctrica intensa

Caída de granizo

Acumulados de entre 20 y 40 mm, con valores superiores en zonas puntuales

Las autoridades recomiendan evitar transitar por calles anegadas, mantenerse en lugares seguros y reportar postes o cables caídos para prevenir accidentes.