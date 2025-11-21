Jalil Day Deluxe: este sábado llega un gran evento con sorteos de un auto y una moto 0 km en Salta

Este sábado 22 de noviembre se realizará en Salta el Jalil Day Deluxe, un gran evento abierto a la comunidad en avenida Paraguay 2.900. La propuesta del Grupo Jalil pensada para familias, jóvenes y personas interesadas en acceder a su primer vehículo o renovar el que ya tienen.

La jornada se llevará a cabo de 9 a 19 y los asistentes podrán retirar su número para participar del sorteo de un auto 0 km y una moto 0 km. Además, quienes asistan junto a un amigo o familiar que también quiera sumarse, podrán duplicar sus chances.

"Arrancá el 2026 con un auto de regalo”, es el lema que impulsa esta nueva edición del Jalil Day Deluxe.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3874 63-6656, donde recibirán detalles sobre el evento y la modalidad de participación.