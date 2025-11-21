PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

karina milei
Boxeo
Encuentro de mujeres
Coronel Moldes
entrevista
Rosaro de Lerma
Presupuesto provincial 2026
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Conflicto IPSS-Círculo Médico
karina milei
Boxeo
Encuentro de mujeres
Coronel Moldes
entrevista
Rosaro de Lerma
Presupuesto provincial 2026
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Conflicto IPSS-Círculo Médico

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Especial

Jalil Day Deluxe: este sábado llega un gran evento con sorteos de un auto y una moto 0 km en Salta

Grupo Jalil invita a los salteños a una jornada especial este sábado 22 de noviembre en su concesionario de avenida Paraguay 2.900, con actividades, beneficios y la posibilidad de participar por el sorteo de un auto y una moto 0 km.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 00:18

Este sábado 22 de noviembre se realizará en Salta el Jalil Day Deluxe, un gran evento abierto a la comunidad en avenida Paraguay 2.900. La propuesta del Grupo Jalil pensada para familias, jóvenes y personas interesadas en acceder a su primer vehículo o renovar el que ya tienen.

La jornada se llevará a cabo de 9 a 19 y los asistentes podrán retirar su número para participar del sorteo de un auto 0 km y una moto 0 km. Además, quienes asistan junto a un amigo o familiar que también quiera sumarse, podrán duplicar sus chances.

"Arrancá el 2026 con un auto de regalo”, es el lema que impulsa esta nueva edición del Jalil Day Deluxe.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3874 63-6656, donde recibirán detalles sobre el evento y la modalidad de participación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD