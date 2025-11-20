Villaverde dijo que los legisladores peronistas intentan "proscribirla"

La diputada libertaria Lorena Villaverde denunció que los legisladores peronistas que proponen impedir su jura intentan "proscribirla", en medio del escándalo por la causa judicial que la legislador electa tuvo en Estados Unidos y por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado.

A través de sus redes sociales, Villaverde rechazó las acusaciones en su contra y señaló que se trata de "tres causas inventadas, tres absoluciones firmes".

"La única verdad es la realidad: fui elegida por el pueblo y la Justicia ya habló. Quienes intentan proscribirme no pelean contra mí, pelean contra la voluntad soberana de los rionegrinos que eligieron el cambio que lidera nuestro Presidente Javier Milei. Y esa batalla la tienen perdida. Gracias, Dios", manifestó Villaverde.

Villaverde también publicó un extracto del discurso que pronunció este miércoles el senador Luis Juez, quien defendió a la senadora electa y rechazó los argumentos esgrimidos por el justicialismo para aceptar la impugnación efectuada por el PJ de Río Negro.

Juez manifestó ayer que "técnica y jurídicamente no hay absolutamente ningún impedimento."

El peronismo impulsó en la comisión de Asuntos Constitucionales un despacho de mayoría para rechazar su pliego, aunque su jura como senadora dependerá de la decisión que adopten los legisladores el próximo viernes.

La sesión preparatoria, que se hará con la nueva composición del cuerpo legislativo, deberá resolver si se acepta o no que asuma Villaverde.