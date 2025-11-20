PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
suelta de poemas
noche en el cabildo
Inseguridad en Orán
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
suelta de poemas
noche en el cabildo
Inseguridad en Orán

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Villaverde dijo que los legisladores peronistas intentan "proscribirla"

El Senado definirá si la libertaria puede asumir o no.
Jueves, 20 de noviembre de 2025 22:59
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La diputada libertaria Lorena Villaverde denunció que los legisladores peronistas que proponen impedir su jura intentan "proscribirla", en medio del escándalo por la causa judicial que la legislador electa tuvo en Estados Unidos y por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado.

A través de sus redes sociales, Villaverde rechazó las acusaciones en su contra y señaló que se trata de "tres causas inventadas, tres absoluciones firmes".

"La única verdad es la realidad: fui elegida por el pueblo y la Justicia ya habló. Quienes intentan proscribirme no pelean contra mí, pelean contra la voluntad soberana de los rionegrinos que eligieron el cambio que lidera nuestro Presidente Javier Milei. Y esa batalla la tienen perdida. Gracias, Dios", manifestó Villaverde.

Villaverde también publicó un extracto del discurso que pronunció este miércoles el senador Luis Juez, quien defendió a la senadora electa y rechazó los argumentos esgrimidos por el justicialismo para aceptar la impugnación efectuada por el PJ de Río Negro.

Juez manifestó ayer que "técnica y jurídicamente no hay absolutamente ningún impedimento."

El peronismo impulsó en la comisión de Asuntos Constitucionales un despacho de mayoría para rechazar su pliego, aunque su jura como senadora dependerá de la decisión que adopten los legisladores el próximo viernes.

La sesión preparatoria, que se hará con la nueva composición del cuerpo legislativo, deberá resolver si se acepta o no que asuma Villaverde.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD