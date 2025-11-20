Los últimos estrenos en las plataformas para disfrutar este feriado de fin de semana largo

Con el feriado largo los fanáticos de series y películas podrán disfrutar de varios estrenos en las plataformas de streaming. Para acompañar el comienzo del final del año, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, y Disney+ renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón. Esto es lo que se estrenó en los últimos días y lo que se está por sumar en las pantallas de cada hogar en las próximas horas.

Apple Tv Plus

- “Plan familiar 2”. 21 de noviembre.

Se vienen las fiestas y Dan (Mark Wahlberg) planeó las vacaciones perfectas para su esposa Jessica (Michelle Monaghan) y sus hijos. Pero todo cambia cuando una misteriosa figura de su pasado (Kit Harington, eterno John Snow de “Game of Thrones”) aparece con asuntos pendientes. En medio de una carrera internacional, Dan y su familia fortalecen su lazo mientras enfrentan robos de banco y persecuciones en auto.

Amazon Prime Video



- “31 Minutos: Calurosa Navidad”. 21 de noviembre

Después del éxito global de su Tiny Desk (que acumula más de un millón de vistas), el emblemático programa chileno de títeres llega a plataformas con una nueva película. En el filme, Juan Carlos Bodoque, el periodista estrella de 31 Minutos, recibe el encargo de ir al Polo Norte a recoger los regalos de Navidad de todo el pueblo de Titirilquén. Mientras tanto, Mario Hugo intenta montar un show navideño en el estudio.

Netflix

- “Envidiosa”. Temporada 3. 19 de noviembre.

Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos, sin perder el equilibrio.

- “El hijo de mil hombres”. 19 de noviembre

Una película brasileña basada en el libro homónimo del reconocido escritor Valter Hugo Mãe. Rodada entre Búzios, Río de Janeiro, y la Chapada Diamantina en Bahía, está dirigida y escrita por Daniel Rezende y protagonizada por Rodrigo Santoro.

La historia sigue a Crisóstomo (Santoro), un pescador solitario que sueña con tener un hijo. Su vida cambia cuando conoce a Camilo, un niño huérfano al que decide acoger. Isaura, una mujer que huye de su propio dolor, y Antonino (Johnny Massaro), un joven incomprendido, también conectan con ellos. Juntos, los cuatro aprenden el significado de la familia y el propósito de compartir la vida.

Disney+

- "La mano que mece la cuna". 19 de noviembre

Se trata de una reinterpretación moderna del clásico del cine. El thriller psicológico dirigido por Michelle Garza Cervera y protagonizado por Mary Elizabeth Winstead y Maika Monroe sigue a Caitlin Morales, una madre de clase alta que vive en los suburbios y que lleva a su casa a una nueva niñera, Polly Murphy, solo para descubrir que no es quien dice ser.