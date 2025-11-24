Salta vivió un fin de semana largo a pleno: 74% de ocupación

Salta volvió a ser protagonista durante el fin de semana largo con una combinación que empieza a ser marca registrada: deporte, cultura, diversidad y gastronomía. Los números confirmaron lo que se vio en la calle: la ciudad registró un 74% de ocupación hotelera, con 9.861 arribos turísticos y un impacto económico estimado en más de 2.796 millones de pesos.

El movimiento se sintió en el microcentro, en los corredores gastronómicos, en los museos, en los cerros y en los principales puntos turísticos. Restaurantes con listas de espera, filas para subir al teleférico, ferias colmadas y plazas repletas formaron parte de la postal del fin de semana

El TC2000, uno de los grandes motores

Uno de los mayores atractivos fue el TC2000, que reunió a más de 50 mil personas en el autódromo Martín Miguel de Güemes. El evento convocó a fanáticos del automovilismo de distintas provincias y generó un fuerte impacto en la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio local.

Muchos visitantes llegaron exclusivamente por la competencia y aprovecharon para recorrer la ciudad y los alrededores, potenciando el movimiento turístico durante los tres días.

Orgullo, diversidad y actividades deportivas

En paralelo, la ciudad fue escenario de diversas actividades por el Día del Orgullo LGBT. La Usina Cultural albergó el festival “El Orgullo nos Une”, mientras que propuestas deportivas como “La Cancha es de Todes” y el torneo diverso “Alto Orgullo” sumaron participación y presencia en distintos espacios públicos.

Música en las plazas y espacios históricos

En el marco del Día de la Música, vecinos y turistas disfrutaron del Encuentro de Bandas en el Cabildo y la Plaza Alvarado. Allí se presentaron la Banda de Música Municipal 25 de Mayo, la del Servicio Penitenciario, la de la Policía de Salta y la del Ejército Argentino.

El vino también fue protagonista

Otro de los ejes del fin de semana fue el vino. El Fin de Semana Largo del Vino Argentino, que comenzó en Chicoana y se extendió hasta este lunes 24, se sumó a la agenda turística y cultural.

Hubo degustaciones, catas, maridajes e intervenciones artísticas en vinotecas, bares, restaurantes y alojamientos de la ciudad, en coincidencia con el Día del Vino Bebida Nacional.

Atención al turista en los puntos clave

Durante los días de mayor movimiento, la Brigada de Anfitriones Turísticos de la Ciudad brindó más de 1.100 asistencias en puntos estratégicos como la Plaza 9 de Julio, la Iglesia San Francisco, el Convento San Bernardo, el Parque San Martín y el Teleférico.

Estuvo integrada por 21 estudiantes de distintas instituciones educativas, quienes colaboraron con información, orientación y acompañamiento a vecinos y turistas.