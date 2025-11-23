Stang se quedó con la penúltima fecha del TC 2000 que se disputó en el autódromo Martín Miguel de Güemes

En un domingo a pleno sol y una multitud, se disputó la final del “Gran Premio Salta” de la 11º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes” de la Provincia de Salta, donde Emiliano Stang ganó con autoridad con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Con este resultado, el entrerriano cumplió con el objetivo que era ganar y llegar a la última fecha del año con chances en la pelea por la corona en lo que será una definición apasionante con su compañero de equipo Matías Rossi, que abandonó en esta carrera.

Apenas se apagó el semáforo, Stang fue en busca de la punta sobre Palau, pero por un toque del mendocino el auto se le puso de costado y casi pierde todo, pero se recuperó y se mantuvo entre los primeros puestos. Adelante Palau logró afirmarse en el liderazgo con un notable ritmo en el VW Nivus #96 del Halcón Motorsport.

En la sexta vuelta, Franco Vivian el “poleman” récord del fin de semana tuvo que ingresar a boxes y no pudo continuar en carrera. Golpe de escena para la competencia ya que se quedaba afuera de la pelea por el título uno de los tres candidatos en la parte final del torneo. A partir de ahí, todas las miradas quedaron puestas en Rossi y Stang que iban por la gloria.

Con Palau escapado en la punta, seguido por Gabriel Ponce de León, Emiliano Stang, Matías Rossi, que con este resultado se consagraba campeón argentino de TC2000, llegó el momento de ingresar para hacer el cambio de neumáticos obligatorio. Los primeros en ingresar fueron Palau, Ponce de León, Rossi y Morillo. Y llegó el segundo golpe de escena. Rossi cuando estaba saliendo de boxes quedó parado decretando así su abandono por un inconveniente en el auto. A partir de ese momento, Stang con una estrategia precisa manejó con la mentalidad puesta en sumar la mayor cantidad de puntos para estirar la definición a la última fecha.

A todo esto, Benjamín Hites durante 3 vueltas lideró la final con el Chevrolet Cruze #33 del Proracing. Cuando el chileno ingresó a boxes para hacer el cambio de gomas, se acomodaron las posiciones y Emiliano Stang pasó a ser el nuevo puntero mientras que otro de los protagonistas del domingo, Nicolás Palau también se quedaba fuera de carrera al sufrir un inconveniente en un palier.

Stang afirmó su primera posición

A falta de 4 minutos para el final, con Stang afirmado en la primera posición, Ciarrocchi lo buscó a Ponce de León metiéndole presión para quedarse con el segundo lugar. Sin embargo, el de Junín supo defenderse de los embates del cordobés con Leonel Pernía que con la Honda ZR-V #1 del YPF Honda Racing se mostraba con buen ritmo desde el cuarto puesto.

Llegó la bandera a cuadros y fue victoria inobjetable de Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA completando las 31 vueltas con un tiempo de 42m19s903/1000 a una velocidad promedio de 155,066 km/h. Para el representante de Crespo fue el 4º triunfo en el año en 32 carreras en el TC2000 que le permitió ser el ganador de la Copa Rookie Latam 2025.