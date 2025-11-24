PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
24 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Stranger Things
AFA
Fin de semana largo
Sarampión en Salta
Cámara de Diputados de Salta
Torneo Clausura
El Tribuno en África
Incendio de pastizales
Turismo en Salta
River Plate
Stranger Things
AFA
Fin de semana largo
Sarampión en Salta
Cámara de Diputados de Salta
Torneo Clausura
El Tribuno en África
Incendio de pastizales
Turismo en Salta
River Plate

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El gobernador Sáenz se refirió a los cambios en el gabinete y al conflicto del IPS

El gobernador Gustavo Sáenz confirmó la salida de Ricardo Villada del Ministerio de Gobierno y recordó que todo su gabinete presentó la renuncia para evaluar la continuidad de cada funcionario. En paralelo, garantizó que el Ejecutivo priorizará la atención de los afiliados del IPS en medio del conflicto con los círculos médicos, en un contexto de reordenamiento político y redefinición del equipo para el próximo período. 
Lunes, 24 de noviembre de 2025 13:19
Gustavo Sáenz, a la salida de la Legislatura. Javier Rueda
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tras la confirmación de que Ricardo Villada dejó el Ministerio de Gobierno, el gobernador Gustavo Sáenz habló sobre el reacomodamiento en su gabinete y la situación del Instituto Provincial de Salud (IPS).

Notas Relacionadas

Sáenz confirmó que todos los ministros presentaron su renuncia, un procedimiento habitual que permite al Ejecutivo revisar la continuidad de cada funcionario. “Es una posibilidad, todos los ministros han presentado su renuncia y estamos evaluando”, expresó. Señaló además que varios integrantes del equipo manifestaron su voluntad de seguir acompañándolo. “Todos los que me acompañaron en estos seis años tan difíciles tienen un lugar ganado”, dijo.

También dijo que “él ha manifestado también que me va a seguir acompañando, por supuesto, porque todos los que me han acompañado en estos seis años más difíciles de la historia de nuestra provincia tienen un lugar ganado en mi corazón y en cada uno de los lugares”.

Ricardo Villada, en la Legislatura. Javier Rueda

Crisis en el IPS

Respecto al conflicto entre el IPS y los círculos médicos, el mandatario remarcó que la prioridad del Gobierno es garantizar la atención a los afiliados. “Hay que resolverlo. Acá los primeros son los afiliados”, afirmó. Y agregó: “Los problemas entre el círculo y el IPS lo tendrán que resolver ellos, pero nosotros tenemos que resolverle el tema a la gente”.

Las declaraciones de Sáenz llegan en un momento de reordenamiento político, marcado por la salida de Villada y por la redefinición del gabinete para el próximo período.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD