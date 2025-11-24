El gobernador Sáenz se refirió a los cambios en el gabinete y al conflicto del IPS

Tras la confirmación de que Ricardo Villada dejó el Ministerio de Gobierno, el gobernador Gustavo Sáenz habló sobre el reacomodamiento en su gabinete y la situación del Instituto Provincial de Salud (IPS).

Sáenz confirmó que todos los ministros presentaron su renuncia, un procedimiento habitual que permite al Ejecutivo revisar la continuidad de cada funcionario. “Es una posibilidad, todos los ministros han presentado su renuncia y estamos evaluando”, expresó. Señaló además que varios integrantes del equipo manifestaron su voluntad de seguir acompañándolo. “Todos los que me acompañaron en estos seis años tan difíciles tienen un lugar ganado”, dijo.

También dijo que “él ha manifestado también que me va a seguir acompañando, por supuesto, porque todos los que me han acompañado en estos seis años más difíciles de la historia de nuestra provincia tienen un lugar ganado en mi corazón y en cada uno de los lugares”.

Ricardo Villada, en la Legislatura. Javier Rueda

Crisis en el IPS

Respecto al conflicto entre el IPS y los círculos médicos, el mandatario remarcó que la prioridad del Gobierno es garantizar la atención a los afiliados. “Hay que resolverlo. Acá los primeros son los afiliados”, afirmó. Y agregó: “Los problemas entre el círculo y el IPS lo tendrán que resolver ellos, pero nosotros tenemos que resolverle el tema a la gente”.

Las declaraciones de Sáenz llegan en un momento de reordenamiento político, marcado por la salida de Villada y por la redefinición del gabinete para el próximo período.