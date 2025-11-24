Ricardo Villada dejará de ser Ministro de Gobierno

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, confirmó que dejará su cargo el 10 de diciembre, en una definición política que marca el cierre de un ciclo dentro del gabinete provincial. La noticia fue comunicada directamente por el funcionario a los periodistas en la Legislatura provincial, instantes antes de que comenzara la sesión preparatoria para la asunción de los nuevos diputados y senadores electos.

Villada, una de las figuras más cercanas al gobernador Gustavo Sáenz, forma parte del núcleo de funcionarios que acompañan al mandatario desde el inicio de su gestión. Su presencia en el Ministerio de Gobierno fue clave en momentos de alta tensión política, en la articulación con municipios, en la relación con los bloques legislativos y en instancias de diálogo con distintos sectores sociales.

Si bien el funcionario no brindó detalles sobre los motivos de su salida ni confirmó si continuará ocupando algún rol dentro del Ejecutivo, sí dejó claro que el 10 de diciembre marcará el final de su tarea al frente de una de las carteras más sensibles del gabinete. Los rumores indican que se hará cargo de la Casa de Salta en Buenos Aires.

El anuncio se dio en un contexto de renovación institucional, mientras en la Cámara de Diputados y Senadores se preparaban para asumir las nuevas autoridades legislativas. La mención de Villada tomó por sorpresa a varios presentes, ya que el ministro había mantenido un perfil activo hasta los últimos días, incluso encabezando reuniones vinculadas a la transición y a la agenda política del cierre de año.

Con su salida, el Ejecutivo provincial deberá definir quién quedará al frente de un ministerio clave para la coordinación política y el diálogo institucional. Las próximas horas serán decisivas para conocer los movimientos dentro del gabinete y el esquema con el que Sáenz encarará la nueva etapa de gestión. Recordemos que luego de las últimas elecciones legislativas nacionales, todos los miniestros había puesto a disposición del gobiernador sus renuncias. Villada es el primero que da a conocer que dará un paso al costado.

