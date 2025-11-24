Investigan un homicidio en barrio Santa Cecilia: un sospechoso quedó detenido

La tarde del domingo terminó con una escena de extrema gravedad en barrio Santa Cecilia, donde vecinos alertaron sobre la presencia de un hombre herido en plena calle. Minutos después, personal policial y de salud confirmó que la víctima, de 34 años, presentaba heridas de arma blanca que comprometían su vida. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde falleció pese a los intentos de los médicos.

El caso quedó en manos del fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, quien inició una investigación exhaustiva para determinar cómo y por qué ocurrió el ataque. Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo la agresión continúan bajo análisis, ya que no hubo testigos directos que pudieran aportar una versión clara del inicio del conflicto.

Apenas reportado el hecho, el fiscal dispuso la intervención del personal de Criminalística de la Policía, que realizó peritajes en el lugar donde fue encontrado el hombre, relevó indicios y tomó registros fotográficos de la escena. Además, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se llevará adelante la autopsia, fundamental para establecer con precisión la mecánica del ataque y el tipo de arma utilizada.

En paralelo, efectivos de la Unidad de Investigación UGAP avanzaron con distintas tareas de campo, lo que permitió individualizar a un sospechoso vinculado al hecho. Según confirmaron fuentes judiciales, el hombre se presentó de manera espontánea este lunes en una dependencia policial, donde quedó detenido.

El fiscal López Soto señaló que la audiencia de imputación se realizará en las próximas horas y que continúan en curso una serie de medidas complementarias para esclarecer el móvil del ataque, determinar si existía un vínculo previo entre víctima y agresor, y reunir todos los elementos probatorios necesarios.

Mientras tanto, el barrio permanece conmocionado por un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre los episodios violentos ocurridos en distintos sectores de la zona sudeste. Las próximas horas serán clave para conocer los avances de la causa y las decisiones del Ministerio Público Fiscal.

