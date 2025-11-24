Escuela Gobelli de Embarcación sufrió un violento robo: se llevaron ventiladores y un televisor

La Escuela Gobelli, ubicada en la localidad de Embarcación, fue escenario de un preocupante episodio de inseguridad durante la madrugada la madrugada de este lunes. El personal de ordenanza, que ingresó temprano para preparar que todo para iniciar la semana, se encontró con un panorama que describieron como “devastador”: destrozos en accesos internos y la ausencia de equipamiento indispensable para el funcionamiento diario del establecimiento.

De acuerdo con las primeras constataciones, los intrusos intentaron ingresar a la oficina de Dirección, donde dejaron clara evidencia del nivel de violencia empleado. La puerta fue golpeada y dañada, aunque no lograron acceder a ese sector. Minutos después, y según se presume por las huellas encontradas, los delincuentes se dirigieron hacia uno de los salones principales, donde sí pudieron forzar el ingreso.

Allí, se llevaron tres ventiladores de pared, tres ventiladores de pie y un televisor de 29 pulgadas, elementos que son utilizados a diario en las actividades pedagógicas. El ataque se produjo en una jornada en la que, por calendario regionalizado, la escuela tenía previsto dictar clases normalmente.

El hecho generó profundo malestar entre docentes, alumnos y familias, quienes lamentaron no solo la pérdida de los artefactos, sino también el daño estructural que deja al edificio en condiciones limitadas para continuar con el dictado de clases.

Efectivos policiales trabajaron durante la mañana en el lugar, realizando relevamientos y tomando testimonios para avanzar con la investigación. Desde la institución esperan que los elementos sustraídos puedan ser recuperados y que se refuercen las medidas de seguridad ante la reiteración de hechos de este tipo en la zona.

La escuela, que cumple un rol central para las comunidades cercanas, quedó marcada por un episodio que vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los establecimientos educativos frente a los hechos vandálicos. La causa quedó en manos de la Policía, que continúa con las actuaciones para identificar a los responsables.

Fuente UVC Canal 10 de Embarcación