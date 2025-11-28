VIDEO. Los libertarios quieren recuperar la banca del Concejo de Pablo López, denunciado por extorsión sexual

El futuro de la banca de Pablo Emanuel López en el Concejo Deliberante se encuentra en el centro del debate político de Salta. López, quien fue reelecto concejal en mayo pasado por la lista de Libertad Avanza, se vio envuelto en un escándalo de gran magnitud tras ser denunciado por extorsión sexual y retención de haberes de una exasesora, situación que lo llevó a renunciar a su banca y a ser expulsado del Concejo Deliberante en agosto por incapacidad moral sobreviniente. Pese a todo, el concejal tiene la posibilidad de asumir nuevamente el cargo. Eduardo José Virgili, presidente de La Libertad Avanza Salta, fue tajante sobre el tema: "Si López decide asumir, no lo hará dentro de nuestro bloque".

Durante su visita al streaming de El Tribuno, Virgili destacó que la Libertad Avanza no permitirá que un "traidor" siga representando los intereses del partido en el Concejo, y dejó claro que, si el Concejo Deliberante no actúa, el partido tomará las medidas necesarias para recuperar la banca. "La banca no le pertenece a alguien que ha traicionado la confianza del pueblo", señaló el diputado. En este sentido, remarcó que el bloque está firme en su decisión de expulsarlo y que si el Concejo Deliberante no actúa, la Libertad Avanza recuperará la banca por otros medios, buscando garantizar que los principios que los llevaron al Concejo sean respetados.

"Nosotros ya tomamos la decisión de expulsarlo del partido cuando estalló el escándalo, y si el Concejo no lo expulsa, tomaremos las acciones necesarias para recuperar esa banca", reafirmó Virgili en la entrevista. De acuerdo con la normativa vigente, si el Concejo Deliberante decide no actuar, la Libertad Avanza recurriría a todas las instancias legales y políticas posibles para que la banca no quede en manos de alguien que considera no representa sus valores ni a los salteños que los votaron.

La mirada crítica de Virgili sobre la situación de Salta

Fuera de la controversia por la banca de López, Virgili aprovechó la entrevista para ofrecer un análisis sobre la situación política y económica de Salta y su propio rol dentro de la política provincial. En este sentido, expresó una profunda preocupación por los índices de pobreza y desnutrición infantil que afectan a la provincia, a pesar de que Salta es una de las regiones más ricas de Argentina en recursos naturales. Aseguró que, a pesar del superávit fiscal, el gobierno provincial no ha sabido gestionar los recursos de manera eficiente para mejorar las condiciones de vida de los salteños. "Tener superávit cuando hay tantas necesidades es una crueldad", afirmó Virgili, destacando que el Estado tiene los recursos, pero no los distribuye adecuadamente.

En este marco, Virgili criticó al actual gobierno provincial, señalando que Salta sigue siendo una de las provincias con los peores índices sociales y económicos del país. "Salta tiene todo para ser una provincia próspera, pero hoy en día es una provincia estatista, donde el empleo está limitado al sector público o a pequeños comercios, y la presión fiscal es insoportable para las empresas", expresó. Aseguró que el sistema de gestión provincial está muy lejos de aprovechar el potencial agrícola, ganadero, y turístico que posee la provincia, y remarcó la necesidad de un cambio estructural en la administración pública.

Virgili también abordó el tema de las reformas nacionales que el país está llevando a cabo, especialmente las reformas laborales, impositivas y previsionales, que considera esenciales para lograr un cambio en la dinámica económica. Señaló que el actual sistema laboral en Argentina, que data de hace más de 70 años, ya no responde a las necesidades del mercado y de los trabajadores. "Necesitamos una reforma laboral que facilite la generación de empleo y que permita a las empresas desarrollarse sin tantas barreras", sostuvo. En cuanto a las reformas previsionales, también opinó que la actual estructura de aportes y beneficios es insostenible, destacando que el sistema de reparto ha dejado de ser viable.

El desafío de la Libertad Avanza en Salta

Con respecto al futuro político de Libertad Avanza en la provincia, Virgili fue optimista, afirmando que el espacio político de Javier Milei se está consolidando como la principal alternativa en Salta. "El próximo gobierno de la provincia va a ser de la Libertad Avanza, porque la gente ya está cansada de un oficialismo desgastado que no ha cumplido con las expectativas", afirmó Virgili. En este sentido, señaló que el principal desafío será continuar con la movilización social para presentar un programa claro y coherente de reformas que impulsen el crecimiento económico, la creación de empleo y una mayor independencia de las estructuras del Estado.

"Nosotros no estamos pensando en elecciones todo el tiempo, sino en cumplir con el mandato que la gente nos dio, de cambiar la provincia", resaltó el diputado. Virgili también destacó que, a diferencia del oficialismo, su espacio no está enfocado únicamente en perpetuarse en el poder a través de la gestión de los recursos del Estado, sino en generar un ambiente más competitivo y libre para los ciudadanos y las empresas.