Capacitaron a más de 34 mil estudiantes en educación vial

La Municipalidad de Salta continúa profundizando su política de formación temprana en seguridad vial. A través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, más de 34 mil alumnos de distintos niveles educativos de la ciudad ya participaron de capacitaciones, talleres y actividades lúdicas orientadas a fomentar conductas responsables en la vía pública.

En la última jornada, realizada esta mañana en el estadio Delmi, más de 300 niños de nivel inicial participaron de una propuesta educativa que combinó instancias formativas, juegos y presentaciones artísticas. La actividad contó con la presencia de los "embajadores viales", estudiantes avanzados que colaboran con la enseñanza y acompañan a los más pequeños en el proceso de aprendizaje.

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, destacó la importancia de trabajar desde la infancia para promover hábitos seguros:

"Para nosotros es fundamental poder educar de niños para no sancionar de grandes. Buscamos, a través de ellos, poder llevar el mensaje a las casas. Vamos a seguir con estas capacitaciones", afirmó.

La estrategia municipal contempla actividades diferenciadas según la edad y nivel académico: pistas de educación vial para nivel inicial y alumnos de 1° a 3° grado, charlas para estudiantes de 4° a 7° grado y para jóvenes de 1° a 4° año del secundario, además de proyectos educativos específicos para alumnos de 5° año.

En paralelo, el área desarrolla programas complementarios como la Escuela de Manejo y cursos especiales para adolescentes próximos a obtener la licencia, con el objetivo de formar conductores responsables y fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

Con estas iniciativas, la Municipalidad busca consolidar una cultura ciudadana basada en el respeto, la prevención y la convivencia en el tránsito, sembrando valores desde las aulas para construir un entorno urbano más seguro para todos.