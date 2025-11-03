Más de 140 conductores fueron sancionados por alcoholemia positiva

El fin de semana dejó un nuevo balance preocupante en materia de seguridad vial en Salta. En distintos operativos realizados por la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Policía Vial se detectaron 149 conductores que dieron positivo en los test de alcoholemia. Todos fueron severamente sancionados conforme lo establece la legislación vigente, en el marco de la Ley de Tolerancia Cero.

Según el informe oficial, los controles se desplegaron en rutas provinciales, accesos a ciudades y zonas urbanas, con el objetivo de reducir la siniestralidad y promover conductas responsables al volante. Durante las fiscalizaciones, se controlaron 9.500 vehículos y se realizaron más de 5.200 test de alcoholemia.

Además, se labaron 1.190 actas de infracción por diversos incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito, ordenanzas municipales y normativas provinciales. Las causas más frecuentes fueron exceso de velocidad, falta de documentación habilitante, no uso del cinturón de seguridad y conducción bajo efectos de sustancias psicoactivas.

Las autoridades destacaron que estos controles son parte del trabajo permanente de prevención y concientización vial que se lleva adelante en toda la provincia. “Nuestro objetivo es salvar vidas, y para eso es fundamental que cada conductor asuma la responsabilidad de manejar sobrio y respetar las normas”, remarcaron desde la Subsecretaría.

En Salta rige la Ley de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir con cualquier nivel de alcohol o droga en sangre. La provincia fue pionera en su aplicación, y los resultados de los operativos demuestran que aún es necesario reforzar la educación y el control para erradicar definitivamente el consumo al volante.