24°
3 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Malversación de fondos
Tragedia vial
Seguridad Vial
UNSa
semana del sandwich
trasplantes renales
Clima en Salta
Salta

Clima cambiante en Salta: del sol al cielo cubierto en pocos días

El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó una semana con temperaturas templadas y condiciones variables en Salta. Se espera calor en el inicio, pero el avance de un frente húmedo traerá lluvias y descenso térmico desde el miércoles.

Carina Costello
Lunes, 03 de noviembre de 2025 12:43
El tiempo en Salta tendrá una primera mitad de semana con cielos parcialmente nublados y temperaturas cálidas, mientras que hacia mediados de semana se prevé un cambio en las condiciones con la llegada de precipitaciones y un marcado descenso de las máximas.

De acuerdo con el pronóstico brindado por el meteorólogo Edgardo Escobar, el lunes se presentará con una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 13°C, bajo un cielo parcialmente nublado.

El martes el calor se hará sentir con una máxima de 31°C y una mínima de 14°C, aunque hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas y algunas tormentas débiles en distintos puntos del valle.

A partir del miércoles se espera un cambio en el estado del tiempo, con aumento de la nubosidad, probabilidad de precipitaciones y un descenso de la temperatura: la máxima será de 23°C y la mínima de 15°C.

El jueves mantendrá condiciones similares, con lluvias intermitentes y temperaturas que oscilarán entre los 23°C y 17°C, mientras que el viernes cerrará la semana con una jornada inestable, aunque con baja probabilidad de precipitaciones, y registros térmicos de 22°C de máxima y 16°C de mínima.

De esta manera, noviembre avanza con el primer pulso de aire húmedo en la región, típico de esta época del año, y con condiciones que anticipan la transición hacia el período de lluvias estivales en la provincia.

Temas de la nota

