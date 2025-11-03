En octubre secuestraron 249 vehículos en Salta

Los operativos de tránsito realizados durante octubre en distintos sectores de la capital salteña dejaron un saldo de 249 vehículos secuestrados y 6060 actas de infracción. Las principales causas fueron falta de documentación y alcoholemia positiva.

Entre los rodados retenidos se cuentan 157 motos, 78 automóviles, 12 camionetas, además de una traffic y un furgón. El dato confirma una tendencia: la mayoría de las infracciones corresponden a motociclistas sin casco o sin papeles en regla, una falta que se repite en cada operativo.

Más de 54 mil infracciones en el año

En lo que va del año, ya se retuvieron 1577 vehículos y se lab­raron más de 54 mil infracciones, según los registros del área de tránsito. Los procedimientos se desarrollan en horarios rotativos y puntos estratégicos, con la participación de agentes municipales y apoyo de la Policía Vial.

Desde el área de control indicaron que los operativos continuarán de forma sorpresiva en avenidas, accesos y zonas de alta circulación. El objetivo es reforzar la prevención y promover una conducción más segura en la ciudad.