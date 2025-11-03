PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
3 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cambios en el Gabinete nacional
Clima en Salta
Caja de Abogados
Ernesto Fernando Gonza
Consurso de belleza
AC/DC
Selección Argentina Sub-17
vehículos secuestrados
Cambios en el Gabinete nacional
Clima en Salta
Caja de Abogados
Ernesto Fernando Gonza
Consurso de belleza
AC/DC
Selección Argentina Sub-17
vehículos secuestrados

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

En octubre secuestraron 249 vehículos en Salta

Durante el mes pasado se registraron más de seis mil infracciones en distintos puntos de la ciudad. La mayoría de los rodados retenidos fueron motocicletas.
Lunes, 03 de noviembre de 2025 17:33
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los operativos de tránsito realizados durante octubre en distintos sectores de la capital salteña dejaron un saldo de 249 vehículos secuestrados y 6060 actas de infracción. Las principales causas fueron falta de documentación y alcoholemia positiva.

Notas Relacionadas

Entre los rodados retenidos se cuentan 157 motos, 78 automóviles, 12 camionetas, además de una traffic y un furgón. El dato confirma una tendencia: la mayoría de las infracciones corresponden a motociclistas sin casco o sin papeles en regla, una falta que se repite en cada operativo.

Más de 54 mil infracciones en el año

En lo que va del año, ya se retuvieron 1577 vehículos y se lab­raron más de 54 mil infracciones, según los registros del área de tránsito. Los procedimientos se desarrollan en horarios rotativos y puntos estratégicos, con la participación de agentes municipales y apoyo de la Policía Vial.

Desde el área de control indicaron que los operativos continuarán de forma sorpresiva en avenidas, accesos y zonas de alta circulación. El objetivo es reforzar la prevención y promover una conducción más segura en la ciudad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD