Mercado San Miguel: avanza la obra de base de hormigón sobre calle Urquiza

Avanza la obra para la reconstrucción que lleva adelante el municipio en el mercado San Miguel. Las tareas de retiro de escombros finalmente llegaron a su fin. Se levantaron, recogieron y dividieron miles de kilos de chapas, hierros, madera y remanentes. Todos fueron trasladados en camiones hasta un punto autorizado para su gestión final.

Paralelamente otro equipo importante trabajó en los cimientos fundacionales y se avanzó de buena forma. El arquitecto Joel Colque Ávila, inspector de la obra de refacción del mercado, indicó que “ya estamos a un 30% de lo que es la estructura resistente, que son columnas, vigas, armados de losa”, esto en la primera parte de la obra que se lleva adelante en el sector que tiene acceso por calle Urquiza.

Vale destacar que diferentes equipos trabajan en distintos sectores para poder optimizar el tiempo. El arquitecto Colque Ávila indicó que sobre el sector de calle Ituzaingó se terminaron las tareas de limpieza y se tomaron muestras para realizar los estudios de metalografía y de tracción de las estructuras existentes.

Estos estudios los realizarán la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta e Ingeniería de la Universidad Católica de Salta. Servirán para definir si hay que hacer de nuevo la estructura en este sector, si hay que reforzarla, o cambiarla. Esto incluye el subsuelo y el entrepiso de este sector.